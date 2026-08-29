Alicante preadjudica por 549.000 euros los cursos de natación y actividades físicas hasta 2028

Alicante prepara una nueva programación de cursos deportivos y actividades acuáticas para los próximos dos años. La Mesa de Contratación municipal ha preadjudicado a Factor Deporte S. L. el servicio encargado de desarrollar estas propuestas entre septiembre de 2026 y agosto de 2028 por un importe de 549.104 euros.

El contrato contempla más de 12.000 horas de actividades por temporada y podrá prorrogarse durante otros dos años. La oferta seleccionada se sitúa por debajo del presupuesto base con el que salió a concurso el servicio, fijado en 636.835,92 euros.

Natación para todas las edades

Buena parte de la programación se desarrollará en el agua. Las actividades acuáticas supondrán entre el 65% y el 70% del total anual e incluirán diferentes niveles de aprendizaje y perfeccionamiento de natación.

Habrá cursos específicos para bebés, niños de tres a cinco años, escolares, adolescentes y adultos, además de modalidades dirigidas a personas que ya cuentan con un mayor nivel de natación.

La oferta también contempla aquagym, aquafitness y aquaextrem, junto a programas de natación y ejercicio adaptados a diferentes perfiles. Entre ellos figuran actividades para embarazadas, personas mayores y usuarios que necesiten propuestas adaptadas.

El aquagym y el aquafitness representarán aproximadamente otro 10% de la programación anual.

Zumba, entrenamiento funcional y deportes de raqueta

El contrato no se limita a las piscinas. Entre un 15% y un 20% de las horas anuales corresponderán a actividades físicas en seco.

La programación prevista incluye marcha nórdica con bastones, zumba y ritmos, entrenamiento funcional, ejercicios posturales, actividades para mayores, pádel y otros deportes de raqueta, además de sesiones de acondicionamiento físico y programas como Total Body Training o GAP.

También se reservarán actividades especiales coincidiendo con fechas concretas del calendario, como Navidad, Halloween, Carnaval o el final de curso.

Dos sesiones semanales y clases de alrededor de 50 minutos

El programa contempla 12.372 horas de actividad por temporada. Alrededor del 35% se desarrollará entre octubre y diciembre y el 65% restante entre enero y julio del año siguiente.

Como norma general, los cursos podrán organizarse con una frecuencia máxima de dos sesiones por semana, distribuidas entre lunes y miércoles o martes y jueves. También podrán programarse actividades los viernes o sábados.

Cada sesión tendrá una duración de 60 minutos, aunque entre 45 y 50 minutos estarán destinados específicamente al desarrollo de la clase. En determinadas actividades físicas en seco podrán aprovecharse los 60 minutos completos.

Cursos intensivos durante el verano

La programación ordinaria de invierno abarcará de octubre a junio, mientras que durante julio se desarrollará una modalidad intensiva de cuatro semanas.

Para ese periodo estival se contemplan 360 horas de actividades acuáticas, 40 horas de ejercicio físico en seco y otras 40 horas de coordinación, distribuidas a lo largo del mes.

Los grupos tendrán, con carácter general, una ratio de entre 10 y 25 alumnos por monitor, dependiendo del tipo de actividad. Si un curso no alcanza el número mínimo de participantes previsto, podrá quedar fuera de la programación.

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La adjudicación todavía deberá completar la correspondiente tramitación administrativa antes de que el servicio quede definitivamente formalizado.