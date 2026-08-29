Benidorm, el templo de la pelota vasca

Del Rincón de Loix al mundo. Pese a estar ubicado a cientos de kilómetros de Euskadi, el Eder Jai era el templo por excelencia de la pelota vasca. Había sido construido en 1973 impulsado por el empresario José Luis Bereciartua, que tras pasar varios años en Florida, conoció Benidorm y le pareció el lugar idóneo para construir un frontón, para lo cual contó con la colaboración de otros empresarios locales, entre ellos Jaime Puchades.

En 1975 el Eder Jai, a los pies de la Serra Gelada, acogió el Festival de la Canción de Benidorm y un año más tarde, tal semana como ésta pero de hace 50 años, el frontón era el lugar en el que se medirían pelotaris como Sarasua y Alberdi o Guardino y Gandi. El recinto ocupaba una extensión de 17.000 metros cuadrados entre edificio y aparcamiento, tenía una capacidad de 2.373 butacas, un amplio hall para las apuestas y una cancha de 54 metros de largo por 11 de ancho. Sin embargo, poco después echaría el cierre y no sería hasta los años ochenta cuando reabriría de la mano del empresario Joe Fernández. Fue entonces cuando se produjo una cita con mayúsculas, el desafío entre vascos y valencianos. En octubre de 1986 el Eder Jai sería el escenario del mano a mano entre Genovés y Martinicorena, que ganaría este último. Tiempo después el frontón pasaría a manos de los Testigos de Jehová.

En aquellos últimos coletazos del mes de agosto de 1976 se abría la veda del bingo en España. Todavía estaba sobre la mesa el debate de si el juego iba a ser autorizado, pero el bingo ya había tenido el visto bueno; eso sí, con el pertinente permiso del gobernador civil. Alicante lo tuvo y en aquel final de verano eran siete las salas que funcionaban en la ciudad; una de ellas, la del hotel Maya. En la década de los ochenta, con la llegada de las máquinas y la apertura de los salones de juego, el bingo viviría su época de oro, plasmada para la posteridad con la película de Los bingueros, con Pajares y Esteso.

Mientras, Alicante avanzaba con su remodelación imprescindible. Para seguir las obras de la Vía Parque eran necesarias las expropiaciones y así lo comentaba el alcalde, Martínez Aguirre. Aquella nueva carretera tendría 28 metros de anchura, dos calzadas de siete metros, dos arcenes de 2,50 metros… Y hubiese sido imposible llevarla a cabo de no ser por Obras Públicas, ya que el Ayuntamiento no hubiera podido asumir el coste total, unos mil millones de pesetas.

Amén del frontón, Benidorm seguía dando noticias aquella semana; la más preocupante era la de que había ocho horas diarias en las que la ciudad no tenía servicio de bomberos. «Es intolerable para un municipio donde hay 200.000 personas», decían. La discoteca Penélope recibía aquellos días a la cantante Gloria Gaynor, que cantaría por vez primera en España el aclamado Never can say good bye.

Aunque una de las grandes noticias de la provincia era la llegada de agua potable a Gorga desde Penáguila. El municipio, para tal evento, había organizado todo tipo de festejos. En Xixona era la semana grande, aunque las celebraciones se deslucieron por un fatídico accidente en el que falleció un pirotécnico en la quema del castillo de fuegos artificiales. Tampoco andaban para festejos en Villena, donde una granizada había arrasado sobre todo las manzanas, unas 10.000 hectáreas. Una catástrofe.

Este diario también le dedicaba un reportaje al torreón vigía de La Mata, abandonado a su suerte. Aquel municipio había pasado de ser una aldea de pescadores a un epicentro turístico con bloques de apartamentos y poblado de suecos y alemanes. Sin embargo, aquel cambio en su fisonomía no había alterado el deplorable estado de su torreón, situado al fondo de la plazuela. «Nadie lo cuida ni vela por él», decían los vecinos de la pedanía de Torrevieja, donde vivían 280 personas durante el año pero que en verano se multiplicaba hasta los 5.000.

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