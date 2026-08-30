Alarma en el campo de la provincia de Alicante: los conejos arrasan cultivos y disparan la presencia de garrapatas

Los agricultores de la provincia de Alicante han tenido que incorporar nuevas medidas de protección a su rutina de trabajo este verano ante el aumento de las garrapatas en zonas de cultivo a causa de la gran población de conejos, que además se comen cosechas y roen las instalaciones de riego, lo que provoca pérdidas, en el caso de los campos de frutales, muy afectados, de entre 200 y 400 euros por hectárea, según los datos que maneja la Asociación de Jóvenes Agricultores Asaja-Alicante.

Los trabajadores agrícolas no solo enfrentan la molestia de las garrapatas, sino el peligro real de contagio de enfermedades graves transmisibles al ser humano. En un año han aumentado en un 8 % las atenciones por picaduras de garrapatas en los centros de salud de la Comunidad, con hospitalizaciones este verano sobre todo en la mitad norte del territorio. Calcetines altos, botas, pantalones que cubren las piernas, polainas, guantes, manga larga, repelentes, collares antiparasitarios para perros y una revisión de la ropa al regresar a casa forman parte de las precauciones que adoptan para evitar que estos parásitos se les suban mientras trabajan y puedan enfermar.

Los conejos se comen los cultivos y roen las instalaciones de riego

La situación preocupa en las explotaciones donde la presencia de conejos se ha disparado al ser hospedadores de las garrapatas. «Estamos teniendo muchos más problemas que otros años. Hay muchísimos conejos. Están todos infectados con garrapatas y por donde van pasando van soltándolas», apunta José Vicente Andreu, presidente de Asaja.

Esta situación se ha detectado especialmente en cultivos de la Vega Baja, pero también en zonas de la provincia con una elevada presencia de fauna salvaje como arruís, jabalíes y cabras montesas. Es el caso de la Marina Alta, l’Alcoià e incluso l'Alacantí.

Hay que bajar la población de conejos, hay que incentivar cazadores que cacen más José Vicente Andreu — Presidente de Asaja-Alicante

Para quienes pasan diariamente varias horas entre árboles, vegetación y tierra, la presencia de estos incómodos y peligrosos arácnidos ha obligado a cambiar algunos hábitos. Marta Gutiérrez, que trabaja en un campo de limoneros de Los Montesinos, cada vez observa más conejos y sufre el «ataque» de las garrapatas. «Las ves por el suelo y siempre estás pendiente de que no se te vayan subiendo por la pierna», relata.

Por ello, se coloca en los tobillos collares antiparasitarios como medida adicional. «Parece que con eso las tengo un poco a raya», explica. La precaución no termina al abandonar la explotación. La agricultora ha llegado a descubrir garrapatas sobre su cuerpo después de trabajar. «Estás duchándote y te las ves en una pierna, en la cintura o en un brazo». O paseándose por la cocina de casa.

Un agricultor en un campo de limones de Los Montesinos completamente cubierto de pies a cabeza para evitar que se le suban las garrapatas / INFORMACIÓN

Los conejos roen el riego

La presencia de garrapatas no es nueva en el medio rural, pero las condiciones de este verano están favoreciendo especialmente su actividad ya desde abril. Andreu señala que durante los periodos de calor estos parásitos están más activos, y con la llegada de temperaturas más frescas y de las lluvias el problema tiende a disminuir.

Los cultivos de frutales, y especialmente los cítricos, son los puntos críticos. Según el presidente de Asaja Alicante, estos cultivos proporcionan a los conejos unas condiciones especialmente favorables, con agua procedente del riego por goteo, sombra y comida. Los animales se alimentan de árboles y cosechas y pueden deteriorar también las instalaciones de las explotaciones, lo que supone un perjuicio económico añadido.

El aumento de estos parásitos se produce en un contexto en el que las picaduras de insectos y otros artrópodos generan miles de consultas sanitarias en la Comunidad. En 2025 fueron atendidas 4.451 personas por mordedura o picadura por insecto y otros artrópodos no venenosos, categoría en la que se incluyen las garrapatas. Son más de 12 atenciones al día.

Las atenciones en los centros de salud por picaduras de estos arácnidos han aumentado un 8 %

Caza selectiva

Los agricultores urgen un mayor control de la población de conejos, que se ha multiplicado al no tener depredadores ni control. De hecho, pueden verse con frecuencia atravesando los caminos de las explotaciones. Asaja insiste en que las medidas actuales son insuficientes, de ahí que insten a la Conselleria de Medio Ambiente a intervenir con urgencia mediante una estrategia coordinada de caza selectiva y control poblacional, incluida la colocación de jaulas, argumentando que se trata de un problema que trasciende lo agrícola para convertirse en un riesgo de sanidad ambiental y seguridad pública.

El sector ganadero es otro perjudicado: los pastores temen ahora sacar a sus rebaños a los montes. Si las ovejas se llenan de garrapatas y estas les transmiten enfermedades de la fauna salvaje, tiraría por tierra la labor de los últimos años para librarlas de enfermedades, aparte de destruirse una labor esencial para el mantenimiento de las zonas forestales.

Encefalitis y fiebres Las garrapatas pueden transmitir a los humanos diversas enfermedades graves causadas por bacterias, virus y parásitos. Por ejemplo, la enfermedad de Lyme, que causa fiebre y eritema; la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que puede ser muy grave y causar problemas en la sangre; la fiebre botonosa mediterránea, que cursa con fiebre alta y sarpullido; anaplasmosis y ehrlichiosis, que provocan fiebre, dolor de cabeza y cansancio; babesiosis, que destruye los glóbulos rojos; o encefalitis por garrapatas, que ataca el cerebro y el sistema nervioso.

Más consultas veterinarias

El Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante (Icoval) confirma que los centros veterinarios de la provincia han percibido un aumento de las consultas relacionadas con garrapatas en animales de compañía durante este verano, aunque el organismo no dispone de un registro oficial propio que permita cuantificar el número de atenciones veterinarias por picaduras de estos parásitos en Alicante.

La percepción de los profesionales alicantinos se enmarca en una situación que también ha sido advertida en otras zonas de la Comunidad Valenciana. Además de Asaja-Alicante, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha alertado de una situación que califica de «sin precedentes» en el medio rural valenciano, con presencia de garrapatas y casos que han llegado a requerir hospitalización, con focos muy graves en la Ribera Alta, Picassent y Castelló de Rugat, en la provincia de Valencia, y en la Plana Baixa, en Castellón.

Una garrapata en la pierna de un agricultor / INFORMACIÓN

La presencia de estos parásitos está siendo objeto de seguimiento por parte de la Generalitat Valenciana. A través de su Red de Vigilancia Entomológica, durante 2025 se capturaron más de 40.000 vectores en la Comunidad, entre ellos mosquitos, flebótomos y garrapatas. Este sistema permite realizar un seguimiento de diferentes especies de artrópodos de importancia sanitaria y conocer su evolución en el territorio.

Las garrapatas están especialmente activas durante los meses más cálidos y su presencia se concentra fundamentalmente entre mayo y septiembre, aunque las condiciones climáticas del arco mediterráneo pueden prolongar el periodo de actividad. Por este motivo, desde Icoval advierten de la importancia de no limitar la prevención a los meses de verano.

La entidad recomienda mantener la protección antiparasitaria de perros y gatos durante todo el año, especialmente en animales que viven o pasan buena parte de su tiempo en el exterior o que realizan paseos por zonas rurales, campos, caminos, matorrales o áreas con vegetación.

Estás duchándote y te ves garrapatas en una pierna, en la cintura o en un brazo. O corriendo por el suelo de la cocina Marta Gutiérrez — Agricultora en Los Montesinos

Revisión tras los paseos

Las garrapatas necesitan alimentarse de la sangre de un hospedador para completar su ciclo y pueden pasar de la vegetación a los animales cuando estos atraviesan zonas donde están presentes. Una vez adheridas, permanecen fijadas a la piel durante un periodo de tiempo antes de desprenderse, por lo que la revisión del animal después de los paseos constituye también una medida preventiva.

En el caso de los animales de compañía, los veterinarios aconsejan combinar los tratamientos antiparasitarios con la revisión habitual del pelo y de la piel, prestando especial atención a zonas como las orejas, el cuello, las axilas, las ingles y los espacios entre los dedos, donde estos parásitos pueden pasar más desapercibidos.

Caza de conejos con cetrería en 2020 en el parque de La Mata, en Torrevieja, ante los daños en las cosechas. / Tony Sevilla

El incremento de consultas detectado este verano por los veterinarios alicantinos se produce, por tanto, en un contexto de mayor vigilancia sobre la presencia de garrapatas en el medio rural.

En una provincia como Alicante, donde las temperaturas suaves favorecen una temporada de riesgo más prolongada, la protección antiparasitaria constituye una de las principales herramientas para reducir la presencia de garrapatas en perros y gatos.

Entre las garrapatas que proliferan este año destaca la presencia de hyalomma lusitanicum, una garrapata grande y muy activa que busca activamente a sus hospedadores siguiendo su calor y vibraciones.