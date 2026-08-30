Cuando la "hermosura" decidió la elección de la Bellea del Foc en Alicante

"Todas las concursantes a este torneo de hermosura desfilarán ante el jurado, tantas veces como este lo requiera, por el escenario del teatro". Esta y el envío previo de "una buena fotografía" junto a la solicitud pertinente eran las únicas condiciones que tenían las aspirantes a Bellea del Foc para acceder a este reconocimiento en su primera edición.

Era el 20 de abril de 1932 y la prensa alicantina publicaba las bases estipuladas por la Comisión Gestora, actual Federació, entonces presidida por José Ferrándiz Torremocha, para el concurso de "Miss Alicante" o "Miss Fuego" que había planteado el periodista Mario Guillén, de origen segoviano. Ferrándiz recogió la iniciativa, pero valencianizó el nombre del concurso para adaptarlo al idioma local, el mismo en la que el propio presidente de la Gestora, cuatro años antes, había compuesto la letra del himno de la Fiesta. El término coincide con el actual después de que el cargo honorífico haya recibido anteriormente denominaciones como "Reina del Foc" o, recuperado este mismo año, "Bellesa del Foc".

Entre las bases no había más exigencias. La inscripción debía entregarse no más tarde del 25 de mayo de aquel año en el segundo piso de la calle San Nicolás número 2, adyacente a la concatedral, y se anunciaba que el acto se celebraría en el Teatro Principal "durante los primeros días del mes de junio". Sin embargo, finalmente tuvo lugar en el Salón Azul del Ayuntamiento el día 5 a las 11 de la mañana. Así lo recordaba Gastón Castelló, célebre artista foguerer y uno de los miembros del jurado que decidieron el primer veredicto.

Amparito Quereda en 1932. / INFORMACIÓN

Junto a él había protagonistas de la sociedad alicantina del momento como los periodistas Emilio Costa, Josep Coloma y el ideólogo Mario Guillén; el abogado y concejal José María Ruiz Pérez-Águila, el fotógrafo Ángel Custodio, Rafael Ferrándiz Navarro, secretario de la Comisión Gestora; el célebre pintor Emilio Varela y el no menos conocido Daniel Bañuls, escultor y autor de la "fuente de los Caballos", que es como se conocía la de Luceros antes de la denominación impuesta por el franquismo. Junto a ellos estaban presentes el alcalde de Alicante, Lorenzo Carbonell, y el presidente de la Diputación, Franklin Albricias.

Pero las protagonistas fueron las participantes. Se inscribieron doce pero acudieron nueve: Esperanza Andreu, Finita Asensi, Felicidad Laliga, Angelita Pascual, Mercedes Pastor, Maruja Reyero, Mercedes Reyero, Margot Selfa y Amparito Quereda, que se proclamó ganadora. Según recordaba Gastón Castelló en un artículo publicado en 1957 en INFORMACIÓN, las mujeres "fueron desfilando despacio, como si oyeran música celestial, pero repitiendo muchas veces" ante el jurado y "llevando un número prendido en la cintura" que las distinguía.

La Bellea delFoc de 1996, Nuria Terol, le impone una banda a Amparito Quereda en 1996. / Archivo Juan Carlos Vizcaíno

A Quereda, la ganadora, la definió como "una hermosísima rubia". Igual de admirado por el físico de la triunfadora se mostraba el diario El Luchador, que la describió como "la encarnación plástica de toda belleza", "oro del sol en sus blondas guedejas y el carmín de la euforia en sus mejillas y retazos de añil del cielo en sus pupilas". Se impuso por cinco votos, mientras que Felicidad Laliga y Angelita Pascual obtuvieron dos cada una y se convirtieron en damas de honor, que actualmente son seis. La recompensa para la ganadora fue un traje de noche confeccionado, una blusa de seda, un juego de ropa interior, medias, perfumería, un sombrero y un bolso sufragado por los patrocinadores. Días más tarde, las tres fueron invitadas a un "almuerzo de honor" en el balneario La Alhambra de la playa de El Postiguet.

El acto contó con el entusiasmo del alcalde: "Sin mujer no puede haber alegría ni felicidad ni puede mostrarse un pueblo en efusión, con esperanza, porque la mujer lo es todo". Carbonell, incluso, llegó a afirmar en su discurso que "lo más difícil para elegir el hombre es la mujer porque de mujeres no hay ninguna fea, son todas iguales".

Polémica y actos posteriores

Pero no todo fueron elogios. El propio Gastón Castelló admitía, veinticinco años después de aquel primer acto, que "parte del público arremetió" contra el jurado tras su elección. "Ustedes sabrán pintar y esculpir bien, pero de bellezas, ni papa", llegaron a escuchar. Otros discrepantes preguntaron "per què no han votat a la vestida de blau, que és la més bonica de totes".

Posteriormente, el acto se fue profesionalizando. Hasta 1936 se celebró en el Monumental, salón moderno que también se erigió como cine junto al Mercado Central. Tras la Guerra Civil se desarrolló también en el Teatro Principal y en el Ayuntamiento, junto a otras ubicaciones provisionales como el Pabellón Municipal de Deportes o el Centro de Tecnificación. Su ubicación, desde 1998, es la Plaza de Toros.

Dalila Compañ, la primera Bellea delFoc infantil (1945). / INFORMACIÓN

Las exigencias también han cambiado. Actualmente se valoran aspectos como "el compromiso y la entrega" durante todo el año a la Fiesta, "la puntualidad, la responsabilidad" o la capacidad comunicativa. Otra diferencia sustancial es la indumentaria actual (traje, corpiño, mantilla...), sin la que no se entendería la Fiesta ni la figura de las Belleas del Foc y sus damas de honor. Sin olvidar que en aquel 1932 las aspirantes a Bellea del Foc no se elegían por distrito o comisión, sino que se presentaban por libre. Esto cambió a partir del año siguiente.

La primera elección de la Bellea del Foc infantil no llegó hasta 1945. Fue Dalila Compañ, de la comisión de la calle Belando, en un acto de elección en un solar de la calle Sevilla. La proclamación, en el Teatro Principal y con traje de noche, fue más lucida, según las crónicas de la época.