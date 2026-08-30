La Policía Local interviene más de 3.000 productos falsificados en el paseo del Puerto de Alicante

La Policía Local de Alicante ha intervenido más de 3.000 productos falsificados durante un operativo contra la venta ambulante de imitaciones, desarrollado este fin de semana en la zona de la plaza del Puerto de Alicante. La actuación se llevó a cabo en colaboración con la Policía Portuaria y se centró en tres puestos instalados en este enclave del frente litoral.

Entre los artículos intervenidos hay prendas de ropa, bolsos y piezas de joyería que imitaban productos de conocidas marcas. Los agentes localizaron, entre otros, falsificaciones de firmas como Pandora, Gucci, Swarovski y Louis Vuitton, además de camisetas y otros artículos textiles. El valor de los productos intervenidos alcanzaría los 120.000 euros en el mercado, según la estimación realizada por la Policía Local.

La actuación también ha derivado en la apertura de diligencias penales contra tres personas por presuntos delitos contra la propiedad industrial relacionados con la comercialización de estos productos. La intervención llega después de un verano en el que la presencia del 'top manta' se ha hecho habitual en distintos puntos del frente litoral de Alicante, especialmente en el entorno del paseo de los Mártires de la Libertad, que está bajo jurisdicción de la Policía Portuaria

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El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria firmaron en abril un convenio para reforzar la coordinación entre sus policías, precisamente en espacios donde confluyen sus competencias. Pese a ello, durante buena parte del la venta ambulante de falsificaciones ha continuado visible.