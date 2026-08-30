Los sindicatos descartan de momento reactivar la huelga educativa

Las clases no han empezado, la tensión sí. La incertidumbre sobre a cuántos voltios arrancará este curso inquieta a la comunidad educativa, que no tiene respuesta, en el final de las vacaciones de verano. Las aulas abrirán dentro de 10 días. El curso pasado terminó con la huelga de docentes más larga que se recuerda en la Comunidad Valenciana y una de las más prolongadas de España. Los sindicatos han descartado de momento reactivar el paro.

"Hemos convocado acciones y movilizaciones para septiembre, pero la huelga no está prevista de momento" señala Marc Candela, portavoz del STEPV y uno de los rostros más visibles de las movilizaciones. El STEPV, el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, es el mayoritario dentro del sector. "El sábado 12 de septiembre hemos convocado una manifestación", señala Candela. La movilización será en las tres capitales: Alicante, Valencia y Castellón.

Marc Candela, portavoz de STEPV, atiende a los medios durante la huelga. / Fernando Bustamante

75 euros más este curso

CSIF y ANPE firmaron el 25 de mayo un acuerdo con la conselleria de Educación, que preside Carmen Ortí, del PP, en el que pactaron una subida salarial de 200 euros mensuales. 75 se cobrarán este curso, 75 al siguiente, y 50 en la última tanda. ANPE apoyó la huelga, pero la no convocó, como sí hicieron STEPV, CSIF, CCOO y UGT. Los convocantes pedían la recuperación del poder adquisitivo, reducción de las ratios de alumnos por aula, mejores infraestructuras y defensa del valenciano.

"El acuerdo salarial contempla que la primera subida se aplique en septiembre, aunque existen dudas sobre que pueda hacerse efectiva en esa nómina", señala Marc Candela. "La retribución suele quedar vinculada a la aprobación de los nuevos presupuestos, pero siempre hay problemas con la actualización de las nóminas", explica. El portavoz explica que "lo habitual es que estas actualizaciones se incorporen en enero, aunque en otras ocasiones se han aplicado desde septiembre".

Los profesores se manifiestan en la ciudad de Alicante, el pasado junio. / Jose Navarro

"La consellera hizo una propuesta en julio respecto a infantil de 0 a 3 años que se queda muy corta, pero el ministerio sí ha propuesto la bajada de ratios que pedimos", señala. El portavoz añade que "falta que se apruebe, tras lo que sería de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. Pero está todo en el aire". El STEPV ha propuesto a los docentes que continúen vistiendo las camisetas verdes en los centros.

Hemos convocado acciones y movilizaciones para septiembre, pero la huelga no está prevista de momento. Marc Candela — Portavoz de STEPV

La segunda organización sindical con más peso en la comunidad educativa es ANPE, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza. El presidente de ANPE en la provincia de Alicante, Alberto Merás, explica que ellos no apoyan la reactivación de los paros. "La negociación con la conselleria de Educación sigue abierta", asegura. "No vamos a hacer que los docentes vayan a la huelga con todo lo que hemos perdido, habiendo conseguido un aumento retributivo", añade.

No vamos a hacer que los docentes vayan a la huelga con todo lo que hemos perdido, habiendo conseguido un aumento retributivo. Alberto Merás — Presidente de ANPE Alicante

Miguel Ángel Mas, coordinador de educación en la provincia de Alicante de CSIF, señala sobre la posible reactivación de la huelga que "vamos a consultar a nuestros afiliados. Si nos dicen que sigamos por ese camino, seguiremos. Si nos dicen que cambiemos, cambiaremos". Mas señala que las ratios de alumnos por aula son muy elevadas y que se necesita más docentes.

"De la huelga salimos tocados, pero no eliminados", señala Mas. "Ha habido muchas bajas en el sindicato, pero estamos en ello y la respuesta de los afiliados ha sido ejemplar", explica. "Ha sido mayoritariamente de seguir en la dirección que el sindicato inició durante la huelga", señala. "Hemos llamado uno a uno a los integrantes de la candidatura de 2022" [cuando fueron las últimas elecciones sindicales].

Hablan los AMPAs

Los compañeros del instituto Azorín, de El Tossal o del colegio Rabassa se quejan de que el Ayuntamiento se desentiende de instalar potencia eléctrica suficiente para climatizar las aulas. Juan Carlos de la Torre — Presidente local de FAPA en Alicante

El presidente de FAMPA Enric Valor en la ciudad de Alicante, Juan Carlos de la Torre, explica que los ayuntamientos se encargan del mantenimiento de los centros escolares: comprar aparatos portátiles, reparar las instalaciones obsoletas, poner aire acondicionado... "Los compañeros del instituto Azorín, de El Tossal o del colegio Rabassa se quejan de que el Consistorio se ha desentendido totalmente de instalar potencia eléctrica porque con el dinero de la Conselleria para climatizar las aulas no es suficiente", explica.

Medición de temperatura en una de las aulas de la provincia en el cuso 2018-19. / RAFA ARJONES

La Generalitat destinó a mediados de julio entre 5.000 y los 25.000 euros por centro, “para acometer la climatización urgente de 1.616 centros". Las medidas incluían "la adquisición e instalación de equipos portátiles de aire acondicionado y las actuaciones auxiliares necesarias para garantizar su funcionamiento". La conselleria de Educación se ha negado hacer declaraciones al ser preguntada por INFORMACIÓN y ha señalado que darán datos del inicio de curso en una rueda de prensa el próximo 7 de septiembre.

Es una huelga politizada que únicamente daña a nuestros hijos y los sindicatos quieren seguir haciendo daño. Sonia Terreros — Secretaria General de FAPA Gabriel Miró

La Secretaria General de FAPA Gabriel Miró, Sonia Terrero, cree que "el curso va a ser complejo y con bastante enfrentamiento entre sectores de la comunidad educativa". Terreros señala que "no apoyaremos nunca una huelga politizada y que solo daña a nuestros hijos", señala. "Han perdido la materia en el último trimestre y los sindicatos quieren seguir haciendo daño al inicio de curso", asegura. "Es inviable reducir más la ratio", añade.

Un curso difícil de organizar

El presidente de ADEP PV, la Asociación de Direcciones de la Educación Pública del País Valencià, Carlos Justo, cree que el verano ha sido "bastante convulso" para "los procesos administrativos y la organización del curso". "Tuvimos que cerrar todo lo del curso pasado mientras preparábamos el siguiente", señala. "La huelga ha hecho que las instrucciones de la Conselleria para el curso 2026-27 lleguen tarde", explica.

Nos podemos encontrar que el miércoles 9 de septiembre —día en que empieza el curso— los centros no tengan la totalidad de plazas cubiertas. Carlos Justo — Presidente de ADEP PV

"Nos podemos encontrar que el miercoles 9 de septiembre —día en que empieza el curso— los centros no tengan la totalidad de plazas cubiertas", señala Justo. "La Conselleria nos ha notificado que hasta el 7 no empezarán a cubrirse las sustituciones: bajas médicas, embarazos, maternidad…".

Carlos Justo explica que los centros no han tenido tiempo para climatizar las aulas pues el dinero de la Generalitat llegó a finales de julio.