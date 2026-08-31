Alicante da otro paso hacia la apertura del nuevo museo de Las Cigarreras

El Ayuntamiento de Alicante avanza hacia la apertura del futuro museo de Las Cigarreras y espera adjudicar esta semana el servicio de venta de entradas. La empresa Giglon se perfila como adjudicataria de la plataforma con el objetivo de que la puesta en marcha del museo se lleve a cabo a finales de este año.

Al concurso público se presentaron cinco empresas: Zinklogic FDP Software and Systems, Manantial de Ideas, Ovejero Sequeiro, Spain Heritage y Giglion, que finalmente ha resultado la mejor valorada con una oferta económica de 9.655 euros. De acuerdo con el pliego de condiciones, la contratación del servicio de gestión integral de emisión y venta de entradas de la sala de exposiciones temporales contará con un plazo de ejecución de dos años con la posibilidad de establecer dos prórrogas, de un año cada una.

Entradas a 10 euros

En cuanto a las entradas, según el borrador de la ordenanza de cobro que deberá ser ratificado por el Pleno tras su exposición pública, se prevé un precio general de 10 euros y un precio reducido de 5 euros para familias numerosas, menores de entre 11 y 17 años, jóvenes entre 18 y 30 años que sean titulares del carné joven o de carné de estudiante y mayores de 65 años.

El acceso será gratuito para menores de 14 años y personas con discapacidad física o psíquica. Además, la ordenanza también prevé la gratuidad general los martes por la tarde, de 17:00 a 20:00 horas, junto con los domingos en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 horas, y durante el Día Internacional de los Museos.

Exposiciones

Este mismo mes, el Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado también el contrato para poner en marcha la programación expositiva del futuro museo internacional de Las Cigarreras, que ocupará la antigua Casa de la Misericordia. La adjudicación se ha realizado mediante un procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia, de modo que no ha existido un concurso público abierto a distintas empresas, y se ha zanjado por un importe total cercano a los 3,8 millones de euros.

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La empresa elegida, Light Art Exhibitions, será la encargada de comisariar, diseñar, producir y montar seis exposiciones temporales que se desarrollarán desde finales de este año hasta el segundo semestre de 2029. De este modo, la sala ofrecerá al público el acceso a colecciones como “Mecenazgo y Coleccionismo en la Casa de Alba”, “Modigliani y sus amigos”, “Balenciaga y el arte”, “Obras maestras del Barroco”, “Chagall y el Mediterráneo” y “Sorolla a través de la luz”.