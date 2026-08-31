Alicante ya registra medio centenar de denuncias al día por ciberestafas

Con cerca de cincuenta denuncias diarias, la delincuencia informática sigue golpeando a la provincia de Alicante. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, los delitos informáticos constituyen cerca del 20% del total de infracciones penales en el territorio con un total de 20.370 ciberdelitos a lo largo del año pasado, lo que sitúa a la provincia en la cuarta posición de España en volumen de estos hechos delictivos. La tendencia sigue al alza debido al incremento continuo de operaciones telemáticas, lo que impulsa a los delincuentes a perfeccionar métodos cada vez más especializados y sofisticados.

En este escenario, existe un perfil de víctima especialmente vulnerable: aquellas personas menos habituadas a desenvolverse en entornos digitales. Día tras día, las Fuerzas de Seguridad van detectando nuevas modalidades de fraude, desde el timo del hijo en apuros hasta correos que suplantan a entidades bancarias para obtener las claves de acceso del usuario a sus cuentas.

Sin embargo, hay veces en las que existen patrones muy claros entre los afectados. «Personas mayores de 50 años, conocimientos limitados de internet y prácticamente ninguno sobre inversiones», explica a este diario Eduardo Vallinas, socio fundador del despacho Legálica Abogados. El letrado representa a una mujer que ha denunciado ante la Guardia Civil la estafa de más de 50.000 euros tras ser captada en un grupo de WhatsApp de inversión que le prometía a sus ahorros una rentabilidad muy superior a la que le daba su banco.

Todo empezó de la manera más inesperada. Alguien había metido a la mujer dentro de un grupo de WhatsApp donde se hablaba de inversiones en bolsa muy rentables: asesores que desmenuzaban informes de mercado y clientes agradecidos por los beneficios obtenidos, de manera que daba la apariencia de que había un montón de personas invirtiendo y obteniendo ganancias reales.

El falso grupo de WhatsApp

La denuncia recalca que el dinero transferido procedía de ahorros acumulados durante años. No era dinero para especular, sino con el que pretendía afrontar su futuro con tranquilidad. La mujer buscaba, además, garantizar la estabilidad económica de su hijo, con un trastorno mental que necesitaba tener cubiertos sus cuidados.

El mecanismo de captación fue sutil y escalonado. Tras observar los presuntos éxitos de otros integrantes (también perfiles falsos que operaban dentro de la trama), la víctima comenzó a seguir las pautas de los supuestos asesores. Con pequeñas aportaciones iniciales, le mostraron a través de plataformas en línea que su dinero generaba rendimientos inmediatos, lo que sirvió para ganarse su confianza.

Esa falsa sensación de rentabilidad actuó como el cebo definitivo. Tras las primeras aportaciones, obtuvo unos supuestos beneficios de 15.000 euros. Convencida por los supuestos analistas, la mujer fue realizando sucesivas transferencias de mayor cuantía hasta que la suma total aportada superó los 70.000 euros.

Los problemas comenzaron en el momento en que la víctima intentó recuperar su capital y disponer de los beneficios prometidos. Lejos de facilitarle el reintegro, los gestores de la trama le comunicaron que, para poder liberar los fondos, era indispensable ingresar previamente cantidades adicionales en concepto de comisiones y tasas administrativas. Tras negarse a realizar nuevos desembolsos y percatarse del engaño, la afectada acudió a las dependencias de la Guardia Civil para formalizar la denuncia.

Las pérdidas patrimoniales ascendieron a 55.000 euros, pero además la víctima sufrió un importante impacto emocional al descubrir que las personas con las que hablaba no eran quienes decían ser, lo que le provocó sentimientos de culpa y una profunda pérdida de confianza.

Manipulación psicológica

En este tipo de redes de inversión falsas se utiliza una técnica muy concreta de manipulación psicológica e ingeniería social llamada Love Bombing financiero o pig butchering (pesca de arrastre): los estafadores escriben en privado a la víctima a diario, le dan los buenos días, se ganan su confianza afectiva y la aíslan de su entorno familiar para que no pida consejo antes de realizar los ingresos. La denuncia aporta numerosas páginas con capturas de los chats que la víctima mantenía con la red, dejando constancia de las estrategias utilizadas para tenerla enganchada al móvil y dispuesta a aportar cantidades cada vez mayores.

El abogado aseguró que el grupo utilizaba métodos similares a los de una secta, fomentando la dependencia emocional respecto al colectivo. El letrado señaló que este año ya ha recibido hasta tres casos con un perfil común. En dos de ellos, las víctimas ni siquiera quisieron denunciar cuando se les explicó que las posibilidades reales de recuperar el dinero son prácticamente nulas. En el tercero, la perjudicada tardó más de seis meses en reunir fuerzas para dar el paso. «Lo ha hecho con la idea de que su caso pueda servir para evitar que otras personas pasen por lo mismo y que los delincuentes, en la medida de lo posible, sean castigados», aseguró Vallinas.

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Uno de los principales problemas en la investigación es que los delincuentes usan cuentas de «mulas» para recibir las transferencias, meros puntos de tránsito antes de hacer desaparecer el dinero en operaciones de las que se pierde el rastro en la red. Por este motivo, los expertos e investigadores inciden en la importancia de extremar las precauciones ante cualquier oferta de inversión no regulada y reaccionar con la máxima rapidez interponiendo la denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, único camino para intentar bloquear las cuentas a tiempo y recuperar el capital.