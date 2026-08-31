Amorós asume el foco del PSOE en Alicante: Barceló le cede la portavocía en el Ayuntamiento para rivalizar con Barcala

Nuevo movimiento en las filas del PSOE de Alicante de cara a las elecciones municipales del 2027: Ana Barceló (que ya anunció que no repetirá como alcaldable) da un nuevo paso a un lado y cede la portavocía a Trini Amorós, su sucesora como candidata electoral. La hasta ahora portavoz adjunta asumirá el liderazgo del grupo en los últimos compases de mandato y ganará visibilidad en la agenda local para poder rivalizar con el alcalde Luis Barcala.

El cambio en la formación socialista se ha materializado este mismo lunes, con la solicitud de cambio de portavoz rubricada por todos los concejales. Barceló, por su parte, se convertirá en la nueva portavoz adjunta del grupo ahora comandado oficialmente por Amorós. Ambas ediles han mostrado una buena sintonía en el PSOE municipal desde las elecciones de 2023, aunque la relación entre ambas viene de lejos: Amorós fue la jefa de gabinete de la Conselleria de Sanidad durante aproximadamente un año entre 2018 y 2019, cuando al frente del departamento autonómico se situaba, precisamente, su predecesora en el Ayuntamiento.

Con este movimiento, la futura cabeza de cartel del PSOE en las elecciones del 2027 pasará a integrar la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, en la que los líderes de los grupos deciden junto con el alcalde cuestiones de funcionamiento interno. Además, también podrá ocupar el lugar reservado para los dirigentes de los distintas formaciones en actos y recepciones oficiales, rivalizando con Barcala. Del mismo modo, Amorós cobrará mayor peso en los plenos municipales, protagonizando más debates de los que acostumbraba a entablar hasta ahora.

Nueva etapa

Según han informado desde el PSOE en un comunicado, el relevo se enmarca en "una nueva etapa de trabajo con la mirada puesta en los comicios de 2027". En este contexto, Amorós asume "la responsabilidad de representar y coordinar la acción política del grupo municipal con el respaldo del conjunto de concejalas y concejales socialistas". La hasta ahora portavoz, Ana Barceló, pasará a desempeñar el cargo de portavoz adjunta, "garantizando así la continuidad del trabajo desarrollado durante toda la legislatura".

“Asumo la portavocía con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar por Alicante. Quiero seguir estando en los barrios, escuchando a mis vecinos y vecinas y hablando de sus problemas, pero también de sus sueños y de la ciudad que queremos construir", ha apuntado este lunes Trini Amorós. "Tenemos un año por delante para seguir haciendo propuestas, fiscalizar la acción de gobierno y demostrar que hay otra forma de hacer las cosas: más cercana, más útil y pensando en las personas. Y vamos a seguir trabajando para que en 2027 Alicante pueda abrir una nueva etapa", ha añadido la futura candidata.

Un sillón disputado

En el PSOE alicantino, comenzar el mandato como portavoz del grupo municipal no supone garantía alguna para conservar el puesto hasta las siguientes elecciones. Desde 2018, hasta cinco personas (ahora seis, con Amorós) han sido las responsables de comandar la formación en el Ayuntamiento.

Después de la llegada de Luis Barcala a la Alcaldía de manos de una tránsfuga de Podemos, en abril de 2018, el PSOE (comandado por el exsenador Ángel Franco) relevó del puesto de portavoz a Eva Montesinos, que acababa de quedarse a un solo voto de convertirse en alcaldesa. Tras ella, que ocupaba el cargo desde mediados de junio de 2015, los socialistas optaron por Miguel Castelló, hasta ese momento asesor de la concejalía de Fiestas y, en la actualidad, edil del grupo socialista.

En el siguiente mandato, con el PSOE liderando la oposición, la portavocía fue ejercida principalmente por el alcaldable socialista, Francesc Sanguino. Tras la ruptura del independiente con el liderazgo del partido a nivel local, que seguía ejerciendo Ángel Franco, su pulso con el exsenador le llevó a perder el mando del grupo municipal, que fue a parar a Miguel Millana.

Candidata en 2027

El PSPV de Diana Morant se decidió el pasado mes de julio por Trini Amorós para encabezar la candidatura de los socialistas en la ciudad de Alicante para las próximas municipales, las de mayo de 2027. De esta manera, la formación confirmó que no habrá continuidad para Ana Barceló, la última alcaldable del PSOE y hasta ahora también portavoz municipal, como anunció ella misma el pasado mes de julio.

De esta manera, Amorós será la octava alcaldable socialista en Alicante en las últimas ocho citas electorales a nivel municipal, lo que evidencia la falta de continuidad en cada una de las apuestas. Desde que repitió Ángel Luna en 1995, con el objetivo frustrado de seguir como alcalde tras la victoria en las urnas de 1991, los socialistas no han dado una segunda oportunidad a ningún candidato a la Alcaldía: José Antonio Pina (1999), Blas Bernal (2003), Etelvina Andreu (2007), Elena Martín (2011), Gabriel Echávarri (2015), Francesc Sanguino (2019) y, la última hasta ahora, Ana Barceló (2023).