EMERGENCIA AÉREA
Un avión procedente de Róterdam aterriza de emergencia en Alicante por un problema médico
La tripulación declaró situación de emergencia Mayday y los controladores aéreos facilitaron una aproximación directa al aeropuerto de Alicante-Elche.
Un vuelo procedente de Róterdam y con destino Alicante tuvo que declarar este domingo una situación de emergencia por un problema médico importante a bordo. La tripulación, en contacto con el centro de control de área en València, comunicó la emergencia Mayday para poder aterrizar cuanto antes en el aeropuerto alicantino.
Según ha informado en X, antes Twitter, la cuenta de Controladores Aéreos, el avión fue posicionado para realizar una aproximación directa con prioridad a la pista 10 del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, mientras los controladores apartaban el resto del tráfico para facilitar la maniobra.
Asistencia médica coordinada en tierra
Mientras la aeronave se dirigía al aeropuerto, se coordinó con Alicante la asistencia médica en tierra para atender a la persona afectada nada más aterrizar. Los controladores han deseado una pronta recuperación al pasajero y han agradecido la colaboración del resto de tripulaciones durante la gestión de la emergencia.
El vuelo, operado por Transavia, cubría la ruta entre Róterdam y Alicante y aterrizó en el aeropuerto alicantino tras recibir prioridad por la incidencia médica registrada durante el trayecto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante se prepara para soportar más calor y medirá dónde falta sombra en calles y barrios
- Los sindicatos descartan de momento reactivar la huelga educativa
- Cuando las focas monje vivían en Alicante: el último cachorro documentado, muerto de un hachazo en el Albir
- La otra cara de Tabarca: sin transporte público ni servicios básicos para atender tanto turismo
- El barrio de San Blas en Alicante llora la pérdida de una querida vecina
- El tiempo en Alicante hoy: temperaturas sin extremos con vistas a la próxima ola de calor
- Las Hogueras recortan su calendario: sin pólvora hasta 2027 y con el adiós a la gala de la pirotecnia
- Alicante ya registra medio centenar de denuncias al día por ciberestafas