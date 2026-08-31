Un avión procedente de Róterdam aterriza de emergencia en Alicante por un problema médico

Un vuelo procedente de Róterdam y con destino Alicante tuvo que declarar este domingo una situación de emergencia por un problema médico importante a bordo. La tripulación, en contacto con el centro de control de área en València, comunicó la emergencia Mayday para poder aterrizar cuanto antes en el aeropuerto alicantino.

Según ha informado en X, antes Twitter, la cuenta de Controladores Aéreos, el avión fue posicionado para realizar una aproximación directa con prioridad a la pista 10 del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, mientras los controladores apartaban el resto del tráfico para facilitar la maniobra.

Asistencia médica coordinada en tierra

Mientras la aeronave se dirigía al aeropuerto, se coordinó con Alicante la asistencia médica en tierra para atender a la persona afectada nada más aterrizar. Los controladores han deseado una pronta recuperación al pasajero y han agradecido la colaboración del resto de tripulaciones durante la gestión de la emergencia.

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El vuelo, operado por Transavia, cubría la ruta entre Róterdam y Alicante y aterrizó en el aeropuerto alicantino tras recibir prioridad por la incidencia médica registrada durante el trayecto.