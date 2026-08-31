Las calas de la Albufereta de Alicante, un lugar repleto de obstáculos y riesgos

Un mar cerrado al baño, unas vistas paradisíacas y unos accesos muy mejorables. Las calas de la Albufereta, situadas tras los grandes edificios de la avenida Villajoyosa, no están a la altura de la temporada de verano. Así lo consideran sus bañistas, que disfrutan cada mañana de las aguas apaciguadas en espacios diminutos en los que las corrientes marítimas no se hacen notar.

Sin embargo, los accesos al mar son el contrapunto a esta estampa de paz. El temporal meteorológico de finales de enero, con fuertes rachas de viento, dejó afectadas varias de estas calas de diferentes maneras. Los efectos más notables se observan en una de ellas, la más orientada hacia la ciudad de Alicante, donde la reparación del suelo partido no incluyó la reposición del acceso a pie hacia la playa. Actualmente, una piedra colocada por los vecinos ejerce las funciones de escalón improvisado. En cambio, el suelo resbaladizo, su inestabilidad y la inclinación del acceso dificulta el paso a muchos de los bañistas, especialmente a la gente mayor.

Siempre bajo con cuidado, pero eso no es suficiente: demasiado es que no le ha pasado a más gente Rosario Mayo — Bañista

Rosario Mallo fue víctima de esta falta de mantenimiento. “Bajo al mar agarrándome como puedo, porque tengo prótesis y me cuesta mucho”. Esta misma semana se escurrió mientras bajaba y cayó, golpeándose de frente y sufriendo un moratón en el ojo que todavía le perdura. “Siempre bajo con cuidado, pero eso no es suficiente. Demasiado es que no le ha pasado a más gente, tal como está”, considera.

Dificultad de acceso a pie en una de las calas de la Albufereta. / Pilar Cortés

El socavón que se abrió en el suelo adyacente a este acceso sí que se arregló. “Hubo un hundimiento total”, relata Antonia Graells, presidenta de la Asociación de Vecinos Serra Grossa Albufereta. “Cuando se arregló solicitamos que repararan también la rampa, pero no han vuelto a hacer nada”. Según explica, tanto en este caso como en otros que ocurren en las calas de la Albufereta, el Ayuntamiento de Alicante y la Dirección General de Costas, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, “se pasan continuamente la pelota” respecto a la responsabilidad a la hora de ejercer las competencias. “Y mientras tanto la casa sin barrer”, lamenta la dirigente vecinal.

El Ayuntamiento y Costas se pasan continuamente la pelota, y mientras tanto la casa sin barrer Antonia Graells — AVV La Albufereta-Serra Grossa

Para paliar esta falta de mantenimiento, los vecinos han habilitado un bordillo para facilitar la bajada. Hay ocasiones en las que incluso tres vecinos ayudan a un cuarto a salir del agua. “Nos tenemos que ir cogiendo entre todos como podemos, esto resbala mucho”, advierte Pilar García, otra vecina.

Desperfectos en una escalera de acceso a una de las calas. / Pilar Cortés

Más inconvenientes

No es el único problema en estas calas, muy frecuentadas “por personas de la tercera edad, dado que el mar está cerrado y es muy tranquilo”, explica Ana Cereijo, vicepresidenta de la asociación vecinal. El muro rompeolas instalado en otra de las calas, frente a la Finca Adoc, concebido para evitar la violencia del agua en los días de temporal (que tantos problemas ha causado en la zona), mantiene los problemas de desgaste detectados prácticamente al construirse en mayo del año pasado.

Vivimos en una zona que es un paraíso, pero desgraciadamente no está cuidado como merece Ana Cereijo — AVV La Albufereta-Serra Grossa

Entre los bloques que conforman la pared se ven huecos destacados, y los restos de la demolición del anterior muro permanecen a los pies del actual. Esto hace que, cuando hay oleaje, el agua choque ante el derrumbe anticipado y salte la altura del muro erigido para evitar, precisamente, el paso del agua. En esta misma cala han sido los vecinos quienes han retirado o colocado piedras de manera ordenada para garantizar el paso a pie.

Piedras retiradas para garantizar el acceso a pie a una de las calas de la Albufereta. / Pilar Cortés

En las siguientes calas también es frecuente observar otros desperfectos. Los ladrillos abandonados, el socavón en un lateral del último espigón o los destrozos visibles en escaleras de acceso, acompañados de algún socavón cercano a la carretera, contrarrestan la imagen idílica de estas calas, especialmente frecuentadas en verano y no solo por vecinos, pese a su ubicación recóndita y a la dificultad de aparcamiento en un lugar residencial con espacio tan limitado.

“Vivimos en una zona que es un paraíso, pero desgraciadamente no está cuidado como merece”, critica Ana Cereijo.