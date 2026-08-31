La otra cara de Tabarca: sin transporte público ni servicios básicos para atender tanto turismo

La isla de Tabarca se llena de visitantes durante los meses de verano, pero sus vecinos reclaman que las necesidades de la isla no se atiendan únicamente cuando llega la temporada alta. La Asociación de Vecinos de Tabarca pone el foco en las carencias que, según denuncia su presidenta, Carmen Martí, arrastra el enclave y reclama que se actúe para garantizar tanto la movilidad de los residentes como unos servicios básicos adecuados para atender a quienes llegan a la isla.

Una de las principales reivindicaciones es el transporte marítimo. La asociación reclama un servicio público regular que permita a los residentes desplazarse con normalidad y que facilite también la llegada y salida de personas que trabajan en la isla. La presidenta denuncia que los horarios actuales no se corresponden con las franjas que se aprobaron y recuerda que llevan años reclamando una solución.

Según explica, se aprobaron tres franjas horarias, por la mañana, al mediodía y por la tarde, que permitirían establecer un flujo de personas entre Tabarca y la costa. Sin embargo, sostiene que el servicio que se presta actualmente no responde a esas necesidades. La asociación reclama a la conselleria que desbloquee la situación después de que, según señala, dos concursos para regular el transporte hayan quedado desiertos.

Martí considera que Tabarca no puede quedar condicionada por un transporte privado cuyos horarios y precios no responden a las necesidades de los residentes. En este sentido, reivindica que se garantice el derecho a la movilidad de quienes viven en la isla durante todo el año.

Insularidad

La asociación también reclama que se reconozca la insularidad de Tabarca, primero por parte de la Generalitat y posteriormente del Estado, para que los residentes puedan beneficiarse de las medidas y descuentos que se aplican en otros territorios insulares.

A las dificultades de movilidad se suman las carencias de servicios básicos que, según denuncia la asociación, se hacen especialmente evidentes durante el verano. La presidenta considera insuficientes los aseos disponibles para atender a la cantidad de personas que llegan a Tabarca y reclama la instalación de aseos públicos.

También denuncia problemas con las fuentes de agua y los lavapiés, que, según explica, han permanecido en ocasiones sin servicio. La asociación plantea aprovechar dos plazas públicas del Ayuntamiento para instalar aseos y acondicionar estos espacios, además de incorporar servicios que puedan facilitar la estancia de los visitantes.

Otra de las cuestiones que pone sobre la mesa es el estado del edificio municipal, que, según señala, permanece protegido con redes debido a su deterioro. La presidenta considera necesario actuar antes de que se produzca algún accidente.

Infraestructuras

La asociación reclama además actuaciones pendientes en el puerto y una estación marítima, cuya ejecución, según explica, quedó paralizada después de que la empresa encargada del proyecto quebrara.

Todas estas carencias, sostiene la presidenta, dificultan que Tabarca pueda apostar por un turismo más allá del verano. La asociación considera que la isla cuenta con patrimonio suficiente para atraer visitantes durante todo el año y desarrollar también un turismo cultural y de invierno, pero entiende que para ello es necesario disponer de un transporte público adecuado y de los servicios básicos necesarios.

“Estamos ya casi a finales de agosto y va a pasar otro año y luego ya todo el mundo se olvida de Tabarca”, lamenta la presidenta, que reclama que las actuaciones se planifiquen durante los meses de invierno para que la isla pueda estar preparada cuando llegue la temporada alta.

La asociación sitúa además entre sus reivindicaciones el objetivo de que Tabarca pueda convertirse en Entidad Local Menor, una demanda que vincula a la necesidad de que la isla tenga mayor capacidad para abordar sus necesidades y defender sus intereses.

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La presidenta insiste en que las actuaciones no deberían plantearse únicamente cuando Tabarca se encuentra llena de visitantes. “En invierno todo el mundo se olvida de nosotros”, señala, al tiempo que reclama que las mejoras se acometan durante todo el año y no cuando comienza la temporada turística.