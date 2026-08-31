La conselleria de Educación aprueba un protocolo para simplificar los trámites administrativos de los docentes

La Conselleria de Educación, cuya titular es Carmen Ortí, del PP, ha aprobado el protocolo de registro de los datos que se incorporan al expediente docente electrónico normalizado (EDEN), "con el objetivo de ordenar y unificar la gestión de la información profesional del personal docente de la Comunitat Valenciana", explica un comunicado. El nuevo sistema se aplicará desde principio de curso, que empieza el 9 de septiembre.

El sistema permitirá que gran parte de la información sea obtenida directamente por la Administración, sin que el personal docente tenga que aportar documentación que tengan las administraciones públicas.

Incorporación automática de datos y reducción de trámites

El protocolo, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), establece que los datos que no requieren validación ni catalogación se incorporarán de oficio a partir de los registros y aplicaciones corporativas de la Administración educativa.

La información que necesite comprobación será verificada de forma automática por el sistema o por personal autorizado cuando no existan sistemas de verificación electrónica.

A través de la Oficina Virtual del Docente (OVIDOC), el profesorado podrá incorporando información y documentación acreditativa de méritos, titulaciones o formación.

El sistema permitirá además la captura de datos mediante identificadores electrónicos como ISBN, ISSN, ISMN, DOI o códigos seguros de verificación, lo que facilitará los procesos de comprobación.

Una vez validados y catalogados, los datos quedarán disponibles para su utilización en procedimientos administrativos como concursos de traslados, procesos selectivos, adjudicaciones de destinos o procedimientos de promoción profesional.

Un expediente digital único para toda la trayectoria profesional

EDEN integra información relacionada con titulaciones académicas, formación permanente, actividad docente, competencias lingüísticas, competencia digital, programas de innovación e investigación educativa, participación en programas europeos, publicaciones, premios y otros méritos profesionales. Gran parte de esta información se incorporará automáticamente desde registros oficiales y aplicaciones corporativas.

La Dirección General de Personal Docente implantará progresivamente los distintos apartados del expediente. La habilitación de cada uno de ellos para consulta, incorporación de información y solicitud de validación se comunicará a través de los canales electrónicos habilitados por la Conselleria.

La medida responde a un acuerdo firmado con la Conselleria por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, mientras que ANPE no lo suscribió.