Municipal
EU lleva al juzgado a Barcala y otros tres concejales del PP por un posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante
La formación progresista cuestiona que el gobierno local recurra desde 2022 a adjudicaciones a dedo para defensa jurídica cuando dispone de personal específico, después de que la Fiscalía archivara una denuncia previa porque los importes eran insuficientes para constituir un delito
Esquerra Unida vuelve a denunciar un posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante. Después de que la Fiscalía haya archivado un procedimiento previo por el mismo motivo al entender que las cantidades no son suficientes para constituir delito, la formación progresista advierte en el juzgado de que no se trata de casos aislados sino de un "modus operandi" habitual del gobierno de Luis Barcala. El portavoz del grupo municipal, Manolo Copé, apunta que el Consistorio lleva recurriendo desde 2022 a contratos menores para defensa jurídica, pese a que dispone de personal específico para ello, y dirige la medida también contra el vicealcalde, Manuel Villar; la actual concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali; y su predecesor inmediato en el cargo: Antonio Gallego.
En su primera denuncia, registrada el pasado mes de junio y archivada a principios de agosto, Esquerra Unida se limitaba a señalar un posible fraccionamiento de contratos en el ejercicio de 2025, tal y como advertía el interventor municipal en su informe anual. Después de que el PP negase la tesis del alto funcionario alegando que "en materia jurídica, sus valoraciones no son siempre acertadas", la Fiscalía apreció que los importes referidos por EU no eran "suficientes como para valorar como delictiva la conducta” del gobierno municipal. Ahora, la formación progresista incorpora más de treinta nuevos expedientes, relativos a los ejercicios del 2024, 2023 y 2022. En total, más de 35.000 euros que EU considera que podrían haberse asumido por los recursos municipales o, en su caso, deberían haber sido adjudicados mediante concurso público.
Además, tal y como han avanzado el portavoz de EU, Manolo Copé, y la coordinadora local de la formación, Lucía Ibáñez, este mismo lunes, el escrito se dirige no solo contra el alcalde de Alicante, Luis Barcala, sino también contra el vicealcalde y concejal de Asesoría Jurídica, Manuel Villar; la actual concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali; y el anterior responsable del área económica del Ayuntamiento, el exedil popular Antonio Gallego.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante se prepara para soportar más calor y medirá dónde falta sombra en calles y barrios
- Los sindicatos descartan de momento reactivar la huelga educativa
- El barrio de San Blas en Alicante llora la pérdida de una querida vecina
- Las Hogueras recortan su calendario: sin pólvora hasta 2027 y con el adiós a la gala de la pirotecnia
- La Policía Local interviene más de 3.000 productos falsificados en el paseo del Puerto de Alicante
- Fallece Isabel Escrich, la mujer que luchó por la Zona Norte de Alicante
- Alarma en el campo de la provincia de Alicante: los conejos arrasan cultivos y disparan la presencia de garrapatas
- Cuando la 'hermosura' decidió la elección de la Bellea del Foc en Alicante