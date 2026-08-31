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EU lleva al juzgado a Barcala y otros tres concejales del PP por un posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante

La formación progresista cuestiona que el gobierno local recurra desde 2022 a adjudicaciones a dedo para defensa jurídica cuando dispone de personal específico, después de que la Fiscalía archivara una denuncia previa porque los importes eran insuficientes para constituir un delito

Esquerra Unida denuncia a Barcala por un posible fraccionamiento de contratos en Alicante

Esquerra Unida denuncia a Barcala por un posible fraccionamiento de contratos en Alicante

Esquerra Unida denuncia a Barcala por un posible fraccionamiento de contratos en Alicante / Rafa Arjones

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Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Esquerra Unida vuelve a denunciar un posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante. Después de que la Fiscalía haya archivado un procedimiento previo por el mismo motivo al entender que las cantidades no son suficientes para constituir delito, la formación progresista advierte en el juzgado de que no se trata de casos aislados sino de un "modus operandi" habitual del gobierno de Luis Barcala. El portavoz del grupo municipal, Manolo Copé, apunta que el Consistorio lleva recurriendo desde 2022 a contratos menores para defensa jurídica, pese a que dispone de personal específico para ello, y dirige la medida también contra el vicealcalde, Manuel Villar; la actual concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali; y su predecesor inmediato en el cargo: Antonio Gallego.

En su primera denuncia, registrada el pasado mes de junio y archivada a principios de agosto, Esquerra Unida se limitaba a señalar un posible fraccionamiento de contratos en el ejercicio de 2025, tal y como advertía el interventor municipal en su informe anual. Después de que el PP negase la tesis del alto funcionario alegando que "en materia jurídica, sus valoraciones no son siempre acertadas", la Fiscalía apreció que los importes referidos por EU no eran "suficientes como para valorar como delictiva la conducta” del gobierno municipal. Ahora, la formación progresista incorpora más de treinta nuevos expedientes, relativos a los ejercicios del 2024, 2023 y 2022. En total, más de 35.000 euros que EU considera que podrían haberse asumido por los recursos municipales o, en su caso, deberían haber sido adjudicados mediante concurso público.

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Además, tal y como han avanzado el portavoz de EU, Manolo Copé, y la coordinadora local de la formación, Lucía Ibáñez, este mismo lunes, el escrito se dirige no solo contra el alcalde de Alicante, Luis Barcala, sino también contra el vicealcalde y concejal de Asesoría Jurídica, Manuel Villar; la actual concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali; y el anterior responsable del área económica del Ayuntamiento, el exedil popular Antonio Gallego.

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