Hogueras de Alicante 2026-2027: programa, fechas y actos principales

Las Hogueras de Alicante ya tienen preparado su calendario de actos 2026-2027. La Federació de Fogueres de Sant Joan ha dado a conocer la programación para este año y el próximo aunque ésta es provisional y puede estar sometida a algunos cambios.

De momento, los amantes de la pólvora tendrán que esperar al mes de febrero para poder vivir una mascletà en la ciudad.

Calendario de las Hogueras de Alicante 2026

Septiembre

Domingo 6: Entrega de premios pirotecnia y deportes (Salón de actos del MARQ, 19.00 horas)

Domingo 27: Día del Foguerer i Barraquer infantil (Antiguas cocheras de tranvías, 18.30 horas)

(Antiguas cocheras de tranvías, 18.30 horas) Sábado 26/Domingo 27: Presentaciones Belleas y Damas de honor fogueres (Escenarios libres)

Octubre

Todo el mes: Presentaciones Belleas y Damas de honor fogueres (Escenarios libres)

(Escenarios libres) Miércoles 14: Asamblea infantil (Salón de actos Casa de la Festa, 19.00 horas)

Sábado 24: Congreso de la Festa (por determinar, 09.00-14.00 horas)

Sábado 24: Convivencia cargos adultos fogueres i barraques (por determinar)

Noviembre

Todo el mes: Presentaciones Belleas y Damas de honor fogueres (Escenarios libres)

(Escenarios libres) Sábado 7: Eliminatorias Certamen Artístico (Hogar Provincial)

Domingo 8: Eliminatorias Certamen Artístico (Hogar Provincial)

Domingo 8: Eliminatorias Certamen Artístico (Hogar Provincial)

Sábado 14: Eliminatorias Certamen Artístico (Hogar Provincial)

Sábado 14: Eliminatorias Certamen Artístico (Hogar Provincial)

Domingo 15: Eliminatorias Certamen Artístico (Hogar Provincial)

Domingo 15: Eliminatorias Certamen Artístico (Hogar Provincial)

Sábado 21: Eliminatorias Certamen Artístico (Hogar Provincial)

Sábado 21: Eliminatorias Certamen Artístico (Hogar Provincial)

Domingo 22: Eliminatorias Certamen Artístico (Hogar Provincial)

Domingo 22: Eliminatorias Certamen Artístico (Hogar Provincial)

Viernes 27: Final Certamen Artístico modalidad adulta (Centro de Tecnificación, 21.30 horas)

Sábado 28: Final Certamen Artístico modalidad infantil (Centro de Tecnificación, 17.30 horas)

Domingo 29: Final Certamen Artístico modalidad única (Centro de Tecnificación, 17.30 horas)

Diciembre

Sábado 5: Brindis Homenaje Belleas del Foc d´Alacant de la historia (por determinar)

Domingo 6: Procesión de San Nicolás (Itinerario Oficial)

10,11,14,15: Certamen de Belenes (el elegido por las asociaciones)

Sábado 12: Certamen de Villancicos_Benvingudes Fogueres en Nadal (Fondo de saco rambla con explanada, 17:30 horas)

Domingo 13: Certamen de Villancicos_Benvingudes Fogueres en Nadal (Fondo de saco rambla con explanada, 10:30 horas)

Domingo 13: Certamen de Villancicos_Benvingudes Fogueres en Nadal (Fondo de saco rambla con explanada, 17:00 horas)

Miércoles 16: Concert de Nadal (Concatedral de San Nicolás)

Jueves 17: Plantà Foguera Fogueres en Nadal (Plaza la Muntanyeta, 20:00 horas)

Pilar Cortés

Viernes 18: Fogueres en Nadal infantil (por determinar)

Sábado 19: Fogueres en Nadal (Recinto ferial IFA)

Domingo 20: Cremà Foguera Fogueres en Nadal (Plaza la Muntanyeta)

Enero

Desde día 8: Presentaciones Belleas y Damas de honor (escenarios libres)

Sábado 8: Fiesta de Año Nuevo Juvenil (Restaurante El Sorell)

Domingo 17: II Certamen Foc i Talent (por determinar)

Sábado 23-Domingo 24: Presentaciones Belleas y Damas de honor (escenarios Federació previo estudio)

Domingo 24: II Certamen Foc i Talent (por determinar)

Domingo 24: Convivencia cargos infantiles 2027 (por determinar)

Febrero

Todo el mes: Presentaciones Belleas y Damas de honor (escenarios libres)

Sábado 13-Domingo 14: Presentaciones Belleas y Damas de honor (escenarios Federació previo estudio)

Domingo 21: Mascletà Pólvora Tot l´Any (por determinar)

Marzo

Todo el mes: Presentaciones Belleas y Damas de honor (escenarios libres)

Sábado 6-Domingo 7: Presentaciones Belleas y Damas de honor (escenarios Federació previo estudio)

21 a 28: En Semana Santa no se realizan actos de Hogueras

Lunes 29-Martes 30; Convivencias candidatas infantiles (por determinar)

Abril

Hasta domingo 11: Presentaciones Belleas y Damas de honor (escenarios libres)

Sábado 3-Domingo 4: Presentaciones Belleas y Damas de honor (escenarios Federació previo estudio)

Domingo 11: Mascletà Pólvora tot l´Any (por determinar)

De viernes 16 a domingo 28: Convivencias Candidatas adultas (por determinar)

Viernes 23: Gala candidatas infantiles (Rambla de Méndez Núñez)

Sábado 24: Gala de candidatas (Rambla de Méndez Núñez)

Lunes 26: Ensayos elecciones belleas del Foc d´Alacant (Plaza de Toros)

Martes 27: Ensayos elecciones belleas del Foc d´Alacant (Plaza de Toros)

Miércoles 28: Ensayos elecciones belleas del Foc d´Alacant (Plaza de Toros)

Determinar: Recepción Excmo Ayuntamiento de Alicante a candidatas (por determinar)

Viernes 30: Elecció Bellea del Foc infantil d´Alacant (Plaza de Toros)

Alex Domínguez

Mayo

Sábado 1: Elecció Bellea del Foc d´Alacant (Plaza de Toros)

Sábado 8-Domingo 9: Certamen de Teatro (por determinar)

Domingo 9: Mascletà Pólvora tot l´Any (por determinar)

Viernes 14: Proclamació Bellea del Foc infantil d´Alacant (Teatro Principal)

Sábado 15: Proclamació Bellea del Foc d´Alacant (Teatro Principal)

Sábado 15: Fiesta de la proclamación (parking Teulada)

Viernes 21: Inauguración Exposición del Ninot (Antigua Lonja del Pescado)

Sábado 22: Festival de bandas "Andrés Llorens" (por determinar, 19:00 horas)

Sábado 22: Mascletà nocturna Pólvora tot l´Any (por determinar, 23:30 horas)

Sábado 29: Entrega de recompensas (Jardines museo Marq, 19:00 horas)

Domingo 30: Certamen de Arroces (parque Lo Morant)

INFORMACIÓNTV

Junio

Viernes 4: Música per a una Festa (Plaza de España, 18:30 horas)

Viernes 4: Homenaje al Foguerer y Barraquer fallecidos (Plaza de España, 19:00)

Viernes 4: Desfile del Pregón (Itinerario oficial, 19:30 horas)

Viernes 4: Pregón de Fiestas (Plaza del Ayuntamiento, 21:00 horas)

Viernes 4: Fiesta del pregón (por determinar)

Sábado 5: Desfile del ninot (Itinerario oficial, 19:00 horas)

Sábado 12: Mascletà Pólvora tot l´any (Gran Vía Avda. Pintor Xavier Soler, 14:00 horas)

Sábado 12: Entrada de bandas y desfile de comisiones (Itinerario oficial, 19:00 horas)

Domingo 13: Clausura Exposición del Ninot - Entrega de premios (Antigua Lonja del Pescado, 20:00 horas)

Miércoles 16: Arribada del Foc (Fachada de El Corte Inglés, 23:30 horas)

Áxel Álvarez

Lunes 21: Ofrenda de flores a nuestra patrona la Virgen del Remedio (Itinerario oficial, 18:00 horas)

Martes 22: Desfile entrega de premios de Fogueres y Barraques (Itinerario oficial, 11:00 horas)

Martes 22: Ofrenda de flores a nuestra Patrona la Virgen del Remedio (Itinerario oficial, 18:00 horas)

Miércoles 23: Desfile folklórico Internacional (Itinerario oficial, 19:00 horas)

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