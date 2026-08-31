La IA se adelanta al médico de Urgencias en Alicante: detecta la sepsis en un segundo y contribuye a reducir a la mitad la mortalidad

La inteligencia artificial ha empezado a convertirse en una segunda mirada en las Urgencias del Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant. Un sistema desarrollado conjuntamente por los servicios de Urgencias y el Laboratorio Clínico es capaz de analizar en menos de un segundo una gran cantidad de información del paciente y detectar un posible cuadro de sepsis, una infección generalizada que puede ser fatal, antes de que haya sido identificado por el profesional.

El resultado de esta herramienta es especialmente relevante: la mortalidad asociada a la sepsis se ha reducido a la mitad desde su implantación, según los datos analizados por los equipos del hospital.

Además, el sistema ha permitido acortar de forma significativa el tiempo que transcurre hasta la administración de la primera dosis de antibiótico, un factor decisivo en la evolución de estos pacientes.

Protocolo para optimizar la respuesta rápida en código sepsis en Alicante / Alex DOmínguez

Perfil

La herramienta funciona de manera automática y permanece atenta a los datos que se generan durante la asistencia. Analiza información de la historia clínica electrónica, el triaje, las constantes vitales y otros parámetros asistenciales y, cuando identifica un perfil compatible con sepsis, lanza una alerta a los profesionales.

La jefa del servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan, Elena Díaz, explica que el sistema permite «analizar en menos de un segundo una gran cantidad de información clínica y alertar a los profesionales desde el mismo momento en que se solicita una analítica». Esa capacidad permite ganar un tiempo que, en una enfermedad como la sepsis, puede resultar determinante.

El sistema permite «analizar en menos de un segundo una gran cantidad de información clínica y alertar a los profesionales Elena Díaz — Jefa del servicio de Urgencias del Hospital de Sant Joan

A partir de la alerta, se pueden activar de forma precoz las pruebas complementarias necesarias y agilizar la valoración del paciente, favoreciendo también el inicio temprano del tratamiento antibiótico.

La clave está en que la inteligencia artificial no sustituye al médico, sino que permanece vigilando los datos mientras el profesional atiende al paciente. El algoritmo detecta patrones que pueden indicar una situación de riesgo y avisa al equipo sanitario para que sea este quien valore y tome las decisiones clínicas.

Pacientes con cáncer

El Hospital de Sant Joan ha recibido dos premios nacionales en el 36º congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES 2026), celebrado en Donostia-San Sebastián, precisamente por este proyecto que utiliza esta tecnología para anticiparse a problemas graves.

Pero no ha sido el único. El centro hospitalario de Alicante se ha traído un segundo galardón por el uso de inteligencia artificial para ayudar a pacientes oncológicos pues permite detectar de forma automática casos de hipercalcemia maligna, una complicación metabólica que puede aparecer asociada a determinados tumores y cuyos síntomas pueden ser poco específicos.

En este caso, el sistema identifica determinados perfiles de pacientes con cáncer atendidos en Urgencias y puede incorporar automáticamente la determinación de calcio aunque inicialmente no hubiera sido solicitada por el médico.

Desde la puesta en marcha de esta estrategia se han detectado más de 700 casos de hipercalcemia maligna. El jefe del Servicio de Laboratorio Clínico, Emilio Flores, destaca que se trata de una determinación sencilla y de bajo coste, pero que puede aportar una información clínica de gran valor al permitir identificar de forma precoz una complicación potencialmente grave.

Los doctores Emilio Flores y Elena Díaz / INFORMACIÓN

Un «sistema centinela»

Ambos proyectos forman parte de una línea de trabajo que los Servicios de Urgencias y Laboratorio Clínico iniciaron en 2022 para aprovechar los datos generados durante la atención sanitaria y convertirlos en herramientas de apoyo a la decisión clínica.

El objetivo es que los datos no se limiten a quedar registrados en la historia clínica, sino que puedan utilizarse también para detectar situaciones de riesgo en tiempo real.

Así, el sistema puede cruzar información, identificar determinados patrones y generar avisos cuando considera que existe una situación que merece una valoración específica. La tecnología actúa como una capa adicional de vigilancia que complementa el trabajo de los profesionales.«Es un sistema centinela que va vigilando dónde puede ayudar», resume Flores.

Es un sistema centinela que va vigilando dónde puede ayudar Emilio Flores — Jefe del Servicio de Laboratorio Clínico

La experiencia desarrollada en Sant Joan abre así una nueva vía para utilizar la inteligencia artificial en uno de los puntos más sensibles del sistema sanitario: las Urgencias, donde la rapidez en identificar a un paciente grave puede marcar la diferencia.

Los dos proyectos premiados son, por ahora, dos aplicaciones concretas de una línea de trabajo más amplia. Los profesionales de Urgencias y Laboratorio Clínico continúan desarrollando nuevas herramientas destinadas a detectar de forma precoz otras patologías, priorizar pruebas diagnósticas y facilitar información relevante al médico en tiempo real.

La apuesta consiste en que, en un servicio donde cada minuto cuenta, la tecnología pueda detectar una señal de alarma incluso antes de que dé tiempo a verla a simple vista.