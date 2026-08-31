Las muertes por calor dejan un agosto letal en Alicante aunque julio fue aún peor

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunidad Valenciana durante el mes de agosto, que termina este lunes, han ascendido a 225 según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, aunque queda por contabilizar la jornada de este lunes. Un mes de nuevo letal por las altas temperaturas aunque no tanto como julio, cuando fueron 235 el mes completo.

En la provincia de Alicante la tendencia es la misma, con 100 fallecimientos atribuibles al calor extremo de acuerdo a las estimaciones de la entidad dependiente del Ministerio de Sanidad entre el 1 y el 30 de agosto. En todo julio fueron 127.

Desde el inicio del verano

Desde el 21 de junio, fecha de inicio del verano, son un total de 517 las muertes atribuibles al calor sumando las tres provincias de la Comunidad Valenciana, según el sistema MoMo, que refleja que la semana más letal fue la comprendida entre el 6 y el 12 de julio, con 104 muertes, seguida de la semana del 17 al 23 de agosto, con 100.

Durante el mes de julio se registraron en la región, un total de 235 muertes atribuibles a las altas temperaturas, once más que el mismo mes del año pasado). Del total, casi la mitad durante la semana del 6 al 12 de julio (104), que fue una semana tremenda; mientras que las 225 de este mes de agosto son 25 más que en el mismo periodo de 2025, es decir, que también ha sido peor y el calor va a más, tal y como denuncian climatólogos y meteorólogos por efecto del cambio climático.

Alicante refuerza el riego nocturno de sus ficus para protegerlos del calor / Rafa Arjones

La peor de agosto, la tercera semana

La semana más letal de este mes de agosto ha sido la comprendida entre el 17 y el 23 de agosto, con 100 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas, mientras tanto durante la semana anterior como en la posterior se registraron en cada una de ellas 56 muertes por calor.

En ese periodo tan asfixiante se dieron varias noches infernales que agravan numerosas enfermedades.

De las 225 muertes que se pueden atribuir al calor del mes de agosto, 100 corresponden a la provincia de Alicante, 65 a la de Castellón y 60 a la de Valencia. Se trata de 116 hombres y 109 mujeres, la mayoría de las cuales tenía una edad superior a los 65 años, según los datos publicados por el sistema MoMo.

El 10 de julio, en rojo

En lo que va de este verano, la jornada con más fallecimientos debido a las altas temperaturas en la Comunidad Valenciana fue el 10 de julio, con 22, seguida del 9 de julio, con 20, del 11 de julio y del 21 de agosto, en ambos casos con 19 muertes, y del 22 de agosto, con 18.

Si se compara con el verano del año pasado, entre el 21 de junio y el 30 de agosto de 2025 hubo en la Comunidad Valenciana un total de 385 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas, que suponen 132 menos que las 517 del mismo periodo de este 2026.

Con respecto a las cifras nacionales, el sistema MoMo del Ministerio de Sanidad que cada vez cobra un mayor protagonismo a la hora de valorar el impacto que el calor está teniendo en la calidad de vida de la ciudadanía ha registrado casi 5.000 decesos atribuibles a las excesivas temperaturas desde que el verano empezó el 21 de junio hasta este domingo. En los nueve días de verano del citado mes ya se contabilizaron 775; en julio fueron 2.025 y en agosto 2.147. También a nivel nacional julio ha sido un mes muy negativo para el confort térmico y la salud de las personas.