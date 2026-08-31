IGLESIA Y MIGRACIÓN
Munilla, obispo de Orihuela-Alicante, niega que Ceuta viva una crisis migratoria y defiende que las devoluciones en caliente no son inmorales
El prelado habla de un «ataque geopolítico contra la soberanía de España» y explica que, desde la doctrina social de la Iglesia, «la caridad nunca puede separarse de la prudencia» al abordar la inmigración y el control de fronteras
José Ignacio Munilla ha hecho una lectura muy poco convencional de lo ocurrido en Ceuta. Para el obispo de Orihuela-Alicante, no se trata simplemente de una crisis migratoria, sino de un episodio en el que la población habría sido utilizada como herramienta de presión política contra España.
Así lo ha defendido durante su programa Sexto Continente, en Radio María. "La tragedia vivida estos días en Ceuta no es una crisis migratoria", afirmó Munilla, que habló de "la utilización de la demografía en el juego geopolítico como un arma".
El prelado fue todavía más lejos al describir lo sucedido como algo semejante a "un ataque geopolítico contra la soberanía de España en forma de invasión temporal". Una formulación de fuerte carga política con la que quiso diferenciar, según explicó, entre una llegada migratoria convencional y un movimiento de población inducido para ejercer presión sobre otro Estado.
Munilla centró buena parte de su crítica en quienes, a su juicio, utilizan a personas vulnerables como parte de una estrategia política. "La catadura moral de quien utiliza su propio pueblo como munición es repugnante", aseguró. También insistió en que quienes cruzan una frontera no pueden reducirse a cifras o herramientas de negociación: "No eran peones de un tablero geopolítico, no eran munición diplomática".
El prelado insistió, eso sí, en que su reflexión partía de la doctrina social de la Iglesia y desde ese marco defendió que la acogida al extranjero y la protección de las fronteras no son principios incompatibles.
España también tiene deberes
Su discurso, sin embargo, no descargó toda la responsabilidad fuera de España. Munilla defendió que el Estado tiene derecho a custodiar sus fronteras, pero dejó claro que esa actuación debe realizarse con "proporcionalidad, humanidad y respeto a la legalidad". Y es precisamente ahí donde entró en uno de los debates más sensibles: las llamadas devoluciones en caliente.
Munilla discrepó expresamente de las organizaciones que las consideran siempre moralmente inaceptables. "Creo que se equivocan las asociaciones u ONG que califican de inmorales las devoluciones en caliente", afirmó.
Su argumento parte de dos principios que, según sostiene, deben convivir: la obligación de acoger a quien huye de una guerra, una persecución o una situación extrema y, al mismo tiempo, el derecho de los Estados a ordenar los flujos migratorios y proteger sus fronteras. "La defensa de una frontera nacional no es en sí misma un acto de hostilidad hacia el inmigrante", señaló.
Pero Munilla introdujo un límite importante. Su planteamiento no equivale a considerar legítima cualquier devolución. El obispo insistió en que ninguna actuación fronteriza puede justificar vulneraciones de la dignidad humana y que cada situación debe analizarse atendiendo a sus circunstancias.
"La caridad nunca puede separarse de la prudencia"
El obispo también cuestionó que cruzar físicamente una frontera genere de manera automática un derecho a permanecer en el país. "El derecho a emigrar no equivale a un derecho incondicional a establecerse en cualquier país al margen de las leyes que regulan el acceso", afirmó.
A su juicio, transmitir lo contrario podría alimentar desplazamientos cada vez más peligrosos. De ahí que defienda que determinadas devoluciones pueden ser compatibles con la moral católica si se realizan con garantías y respetando a las personas afectadas.
Munilla resumió su posición apelando al equilibrio entre acogida y control. "Sí a una acogida solidaria" para quien necesita protección, pero también "un ejercicio responsable de custodiar las fronteras". "La caridad nunca puede separarse de la prudencia, como tampoco la justicia puede desligarse de la misericordia", concluyó.
El resultado es una posición que entra de lleno en un terreno político, jurídico y moral especialmente delicado: Munilla rechaza convertir las devoluciones en caliente en una práctica inmoral por definición, pero al mismo tiempo niega que el control fronterizo pueda convertirse en una carta blanca.
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