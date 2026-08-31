Operar hernias complejas con menos dolor y una recuperación más rápida: el avance de la cirugía mínimamente invasiva en Alicante

Las nuevas técnicas de cirugía mínimamente invasiva están cambiando la forma de abordar las hernias complejas y otros defectos de la pared abdominal. El Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante ha reunido a especialistas en un curso específico para actualizar estos procedimientos, que permiten realizar reparaciones quirúrgicas mediante pequeñas incisiones y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes.

La actividad ha sido organizada por la Sección de Pared Abdominal Compleja del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del hospital, que cuenta con experiencia en el tratamiento de casos de elevada dificultad. Cirujanos de distintos centros han podido conocer y perfeccionar técnicas avanzadas a través de sesiones teóricas, discusión de casos clínicos y cirugías en directo.

Uno de los objetivos de esta formación es compartir las estrategias que permiten abordar pacientes con grandes defectos de la pared abdominal, hernias ventrales o eventraciones, un tipo de hernia que aparece sobre una cicatriz de una intervención quirúrgica anterior.

Complejidad

Aunque las hernias son una de las patologías más frecuentes en cirugía general, algunos casos presentan una especial complejidad y pueden provocar dolor, limitación de la actividad cotidiana y otras complicaciones. En estas situaciones, la evolución de la cirugía mínimamente invasiva ha abierto nuevas posibilidades para realizar reparaciones más precisas y con una menor agresión quirúrgica.

El uso de pequeñas incisiones puede reducir el dolor postoperatorio y facilitar que el paciente recupere antes su actividad habitual, aunque la técnica utilizada debe adaptarse a las características de cada caso, especialmente cuando se trata de hernias de gran tamaño o de pacientes que ya han sido intervenidos previamente.

El curso celebrado en Alicante ha contado con la participación del doctor Sergio Salido Fernández, coordinador de la Sección de Cirugía Mayor Ambulatoria y de la Pared Abdominal del Hospital Universitario La Paz de Madrid y especialista de referencia nacional en este ámbito.

Participantes en la formación sobre hernias en la pared abdominal / INFORMACIÓN

Sesiones

Durante las sesiones se han revisado la anatomía quirúrgica de la pared abdominal, las claves de las diferentes técnicas de reparación y las estrategias para resolver casos complejos. La formación ha incluido además intervenciones quirúrgicas en directo, lo que ha permitido analizar sobre el terreno la aplicación de estos procedimientos.

El jefe del Servicio de Cirugía del Doctor Balmis, el doctor José Manuel Ramia, ha destacado la importancia de mantener una formación continua para incorporar los avances quirúrgicos a la práctica asistencial. El intercambio de conocimientos entre especialistas permite, según ha señalado, mejorar las posibilidades de tratamiento y ofrecer soluciones adaptadas a cada paciente.

Un momento de la formación en el Doctor Balmis para médicos de otros puntos del país / INFORMACIÓN

Pared abdominal

La jefa de la Sección de Pared Abdominal Compleja, la doctora Carmen Zaragoza Zaragoza, ha subrayado la evolución experimentada por esta área quirúrgica durante los últimos años, especialmente en el tratamiento de las hernias complejas y las eventraciones. El taller ha permitido analizar casos de elevada dificultad y compartir experiencia con profesionales especializados en este tipo de intervenciones.

Con esta actividad docente, el Doctor Balmis refuerza además su papel como centro especializado en cirugía de pared abdominal, un área en la que el abordaje multidisciplinar y la incorporación de técnicas mínimamente invasivas permiten ofrecer alternativas cada vez más personalizadas a los pacientes.