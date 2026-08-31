50.000 euros para impulsar la investigación médica desde Alicante

La investigación médica con sello alicantino vuelve a tener una convocatoria específica. La Fundación del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (FUNCOMA) ha puesto en marcha la segunda edición de su "Ayuda a la Investigación en Medicina", dotada con 50.000 euros, que permitirá financiar un único proyecto de investigación básica o aplicada desarrollado por profesionales vinculados a la provincia.

La iniciativa pretende impulsar nuevas líneas de investigación y favorecer proyectos capaces de generar avances científicos con aplicación directa en la práctica clínica. Tras la buena acogida de la primera edición, FUNCOMA consolida así una convocatoria que busca convertirse en una cita anual para apoyar el talento investigador de los médicos alicantinos.

De Madaria

La primera edición, celebrada en 2025, tuvo como ganadores a los doctores Enrique de Madaria Pascual y Lorena María Bernal Luján, por el proyecto ‘Nuevos biomarcadores diagnósticos en insuficiencia pancreática exocrina’, desarrollado por investigadores de Isabial y la Universidad de Alicante. El trabajo busca identificar nuevos biomarcadores que permitan detectar de forma más precisa y económica a los pacientes que sufren problemas digestivos y malnutrición como consecuencia de enfermedades del páncreas.

La ayuda está dirigida a proyectos que tengan impacto tanto en el avance del conocimiento científico como en la mejora de la atención sanitaria. Las propuestas deberán estar integradas por al menos dos investigadores principales y un equipo de colaboradores, y como mínimo la mitad de los integrantes deberán ser médicos colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante.

La convocatoria establece además una fórmula para conectar la investigación universitaria con la práctica asistencial. Uno de los investigadores principales deberá pertenecer al ámbito universitario de la provincia de Alicante, mientras que el otro tendrá que ser un médico con contrato en vigor en la Comunitat Valenciana.

Plazo

Los equipos interesados tienen hasta el 30 de septiembre de 2026 para presentar sus candidaturas. Las solicitudes deberán realizarse de forma telemática a través de la Ventanilla Única del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, acompañadas de toda la documentación establecida en las bases.

Una vez concluido el plazo, una Comisión de Valoración designada por FUNCOMA analizará las propuestas bajo criterios de concurrencia, igualdad y objetividad.

Las bases también establecen límites para evitar la concentración de candidaturas. Ningún investigador principal podrá aparecer en más de una solicitud y los investigadores colaboradores podrán participar en un máximo de dos. Además, los grupos que hayan resultado beneficiarios deberán esperar hasta finalizar el periodo establecido y, en cualquier caso, no podrán concurrir a las tres convocatorias siguientes a aquella en la que obtuvieron la ayuda.

El ganador se conocerá en noviembre

El nombre del proyecto ganador se dará a conocer durante la II Gala de Investigación Médica-Becas LUMED, prevista para el próximo mes de noviembre en el Palacio de Congresos del Colegio Oficial de Médicos de Alicante.

La gala servirá también para reconocer el trabajo de los investigadores y profesionales médicos de la provincia y para entregar el conjunto de becas y ayudas impulsadas por FUNCOMA para fomentar la investigación, la formación y la excelencia profesional.

Además de los 50.000 euros de la ‘Ayuda a la Investigación en Medicina’, durante el acto se concederán becas para estancias formativas en instituciones nacionales e internacionales dirigidas a médicos residentes, especialistas jóvenes y profesionales senior.

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Otras distinciones

La convocatoria de reconocimientos incluirá también las categorías de mejores Tesis Doctorales, Currículum MIR y Casos Clínicos, a las que se sumará este año, por primera vez, el reconocimiento a los dos mejores Trabajos Fin de Grado (TFG).

La Fundación Navarro-Tripodi participará asimismo en la gala con la entrega de sus propias ayudas destinadas a fomentar la investigación médica en la provincia.

Con esta segunda convocatoria, el Colegio Oficial de Médicos de Alicante y FUNCOMA refuerzan su apuesta por retener e impulsar el talento investigador en la provincia, conectando la actividad científica con las necesidades de la práctica médica y con el objetivo último de que los avances en investigación se traduzcan en una mejor atención y en una mejora de la salud de los pacientes.