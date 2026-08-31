Setas deterioradas y suelo desgastado en la calle San Francisco de Alicante cinco meses después de la renovación del vial

Cinco meses. Es lo que ha tardado la calle San Francisco pasar de ofrecer un estado renovado a recuperar el aspecto anterior. En tres de las diez setas instaladas en el vial se observan grietas que nacen de la base de estos elementos decorativos por los que se conoce la calle, una de las más turísticas, comerciales y, por lo tanto, de las más transitadas de Alicante.

Esta nueva imagen se produce después de que a principios de marzo la calle San Francisco exhibiera una renovación que incluía, también, la reparación de las diez setas presentes en el vial, que fueron trasladadas para que el artista foguerer José Manuel García Esquiva, conocido como “Pachi”, llevara a cabo los arreglos.

Socavón en la calle San Francisco. / Pilar Cortés

El mismo artista foguerer ha sido preguntado por INFORMACIÓN sobre la nueva situación de las setas, y se ha limitado a responder que “nadie” le ha llamado. “Ni desde la empresa ni desde el Ayuntamiento me han dicho nada”, ha insistido.

Lo cierto es que no solo algunas de las setas presentan un estado de degradación. También el suelo de la calzada, igualmente renovado este año, presenta evidencias de deterioro. En parte del suelo se ha borrado el color de la pintura, las entradas a los locales se ven especialmente afectadas, algunas huellas de zapatilla permanecen marcadas y en parte de la acera se observa un color grisáceo y líquido cuya marca ha quedado incrustada. Incluso junto al columpio ubicado a la altura de la calle Jerusalén se ve un pequeño socavón en el suelo del parque.

Desgaste del suelo de la recientemente renovada calle San Francisco de Alicante. / Pilar Cortés

Los comerciantes no están conformes con el estado de la calzada. Esther la Piedra, presidenta de la Asociación de Comerciantes Más que Centro, se muestra resignada. “El suelo está prácticamente igual a como estaba antes de que pintaran la calle y nuestros problemas vuelven a ser los de siempre”, dice refiriéndose a la limpieza y a la seguridad. Sobre la limpieza, precisamente, lamenta que “se encuentra en el mismo estado que el resto de la ciudad”.

Otra comerciante, Paula Miró, asegura que intentan hablar con el Ayuntamiento para resolver estos problemas, pero “es como hablar con la pared”. Según afirma, “el problema no son solo las setas, el suelo está hecho un asco y estamos en plena temporada”, dice en alusión a la afluencia de gente en verano. “Cuando acabe la temporada alta habrá que analizar la situación, porque el suelo está todo sucio después de una limpieza integral antes de Semana Santa”. Considera, a su vez, que “la pintura no debe ser muy buena y es demasiado porosa”, y que la situación requiere “un análisis exhaustivo para elaborar un informe y tomar pedidas”.

Desde el Ayuntamiento de Alicante recuerdan que la de San Francisco es “una calle con una afluencia altísima de personas” y que la situación actualmente visible no se debe a que “haya pasado nada excepcional”. Los comerciantes, sin embargo, discrepan de esta postura y entienden que si el suelo está deteriorado después de la reforma acometida en marzo es porque no se llevó a cabo en las condiciones pertinentes.