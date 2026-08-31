El tiempo en Alicante hoy: temperaturas sin extremos con vistas a la próxima ola de calor

La provincia de Alicante afronta una jornada de tiempo estable, seco y mayoritariamente despejado, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aunque las temperaturas se mantienen en valores veraniegos, los extremos darán un respiro una jornada más, después de varios días de bajada de temperaturas y noches, por fin, más frescas en las zonas de interior.

Las máximas rondarán entre los 29 grados de Benidorm y Torrevieja y los 32 de Elche, Elda, Orihuela y Alcoy, mientras que Alicante y Dénia se quedarán en torno a 30 grados. El viento será en general flojo o moderado, con predominio de brisas de sureste y este, y la humedad elevará algo la sensación térmica en la costa.

Ayer domingo MeteOrihuela remarcaba cómo la comarca de la Vega Baja, que ha sufrido olas de calor y noches de bochorno dantesco, llevaba dos noches seguidas "bajando de los 20ºC en el interior de la comarca". No así en su costa, donde las noches seguían tropilaes desde el pasado 12 de junio.

Repunte térmico

A pesar de las temperaturas más agradables de estos días, se prevé una quinta ola de calor o periodo de repunte térmico "a mediados de la semana que viene", según ha indicado MeteOrihuela. Concretamente, se apunta al próximo jueves 3 de septiembre como día en el que puede volver el calor extremo.

Alicante

Alicantearranca la semana con tiempo estable y cielo despejado durante casi todo el día, aunque al final pueden entrar algunas nubes. La máxima se quedará en 30 grados y la mínima en 21, con sensación algo más alta por la humedad. No se espera lluvia y el viento será flojo, con predominio del sureste y giro al norte por la noche.

Elche

El sol será el gran protagonista en Elche, en una jornada sin lluvia y con ambiente cálido pero contenido. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 32 grados, con sensación de hasta 33 en las horas centrales. El viento soplará flojo a moderado del sureste y este, antes de girar al norte al final del día.

Benidorm

Benidorm tendrá un lunes tranquilo, con cielo despejado durante buena parte de la jornada y más nubes al caer la tarde. El termómetro se moverá entre 23 y 29 grados, aunque la humedad elevará la sensación hasta unos 31. No se prevén lluvias y el viento será flojo, con brisas suaves de componente marítima.

Elda

En Elda dominará la estabilidad, con cielo despejado y sin previsión de lluvia durante todo el lunes. La amplitud térmica será marcada, con mínima de 18 grados y máxima de 32. El viento del sureste soplará algo más perceptible durante el día y tenderá a calmar al final de la jornada.

Torrevieja

Torrevieja mantendrá un ambiente suave junto al mar, con cielo despejado por la mañana, algo más de nubosidad por la tarde y sin riesgo de lluvia. La máxima será de 29 grados y la mínima de 21, aunque la sensación podrá subir hasta 32 por la humedad. El viento del sureste será flojo y constante.

Orihuela

Orihuela vivirá una jornada de sol y calor moderado, con máxima de 32 grados y mínima de 19. No se esperan precipitaciones, y el día será estable de principio a fin, con nubes solo al final. El viento del sureste soplará flojo a moderado y quedará en calma por la noche.

Alcoy

Alcoy tendrá un lunes plenamente despejado, sin lluvia y con temperaturas propias de final de agosto: 19 grados de mínima y 32 de máxima. El viento del norte será flojo durante buena parte del día y desaparecerá al final, dejando una noche más fresca en el interior.

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Dénia

Dénia afronta el día con cielo despejado y sin previsión de lluvia, aunque por la noche aparecerá más nubosidad. La máxima será de 30 grados y la mínima de 21, con sensación de hasta 33 por la humedad. El viento será muy flojo, primero del norte y después del sureste, hasta quedar en calma al final.