Alicante aprueba obras en tres pistas deportivas de la ciudad en plena polémica por el estado de las infraestructuras

El Ayuntamiento de Alicante lanza un concurso público para renovar tres pistas deportivas de la ciudad en plena polémica por el estado de las infraestructuras. Escasos días después del torneo simbólico a modo de protesta organizado en Nou Alacant por los usuarios, el gobierno municipal anuncia que invertirá más de 265.000 euros en la reforma de estos espacios.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la convocatoria de un procedimiento abierto para la remodelación de pistas deportivas municipales por un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto base de licitación de 265.274,00 euros, IVA incluido, admitiéndose ofertas a la baja. Los trabajos se llevarán a cabo en las instalaciones de Garbinet, Colonia Requena y La Cigüeña.

Protestas

La licitación llega después de la protesta protagonizada el pasado mes de agosto por un grupo de deportistas que organizaron un torneo de baloncesto 3x3 en Nou Alacant, en el que reclamaron mejoras en varios espacios públicos.

Los participantes denunciaron a través de esta iniciativa el deterioro de algunas pistas, con problemas como pavimentos agrietados, canastas en mal estado o falta de mantenimiento, y aseguraron haber recogido cerca de 300 firmas para reclamar actuaciones al Ayuntamiento.

Entre sus principales quejas señalaban instalaciones como La Cigüeña, Garbinet, Hipódromo o el Tossal, donde, según explicaron, en ocasiones son los propios usuarios quienes asumen pequeñas reparaciones para poder seguir practicando deporte.

Por su parte, el vicealcalde y concejal de Deportes de Alicante, Manuel Villar, defendió que las críticas sobre el estado de las pistas deportivas municipales no eran "justas" y aseguró que no reflejan la realidad de la red de instalaciones de la ciudad.

Actividades acuáticas

Este martes, el Consistorio también ha aprobado la adjudicación del servicio de cursos, actividades acuáticas, físicas y deportivas en las playas de la ciudad hasta agosto de 2028.

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En este caso, el contrato será asumido por la mercantil Factor Deporte, que percibirá 549.104 por asumir el servicio los dos próximos veranos. Entre la programación, deberá ofrecer talleres relacionados con las actividades pertenecientes al contrato, la impartición de charlas o conferencias relacionadas con la actividad física y la salud y la celebración de clases magistrales deportivas.