Apenas una de cada cinco comisiones de Hogueras se interesan por modificar la nueva normativa del Ayuntamiento de Alicante

La nueva normativa del Ayuntamiento de Alicante para poner coto a los disco-racós, que había generado gran revuelo en las Hogueras, apenas logra captar el interés de una treintena de las más de 140 comisiones. La Federació ha puesto en marcha este martes, con la celebración de una asamblea, la constitución de las distintas mesas de trabajo con las que busca modificar hasta cinco normativas municipales, entre ellas, la Ordenanza de Fiestas.

Al inicio de la sesión, el presidente del ente gestor de la Fiesta, David Olivares, ha incidido en que la nueva regulación avanzada por el gobierno municipal de Luis Barcala, que limita la plantà de racós a uno por comisión, no solo va a afectar económicamente a las asociaciones, sino también a la propia Federació. "Tenemos que mantenernos con el pie firme en el suelo y retomar conversaciones con patrocinadores y con el Ayuntamiento. Vamos a luchar para que los nuevos espacios [racós municipales anunciados por el Consistorio] no afecten a las comisiones directamente", ha apuntado Olivares, quien también ha defendido que "hay que ser optimista y hay que ser fuerte".

Unas horas antes, la portavoz del gobierno municipal y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha confirmado que el ejecutivo local sigue adelante con su plan de limitar los racós-discoteca. El decreto que oficialice la medida, según la edil popular, se publicará antes de que finalice la próxima semana, cuando las comisiones conocerán la normativa concreta. Aunque no ha entrado en detalles sobre el contenido del documento y ha afirmado que el Consistorio aún debe resolver cuestiones técnicas antes de su publicación, Cutanda sí ha confirmado que las medidas que contenga el decreto serán las anunciadas a principios de agosto, especialmente en materia de limitación para los disco-racós.

Pese al descontento que provocó el anuncio en las comisiones que plantan más de un racó durante las Hogueras, la mesa de trabajo impulsada por la Federació para revisar la normativa municipal apenas ha captado el interés de un 20 % de las comisiones. Aunque los presidentes consideran, tal y como señalaron a INFORMACIÓN, que la medida impulsada por el Ayuntamiento pone en riesgo su viabilidad económica, la iniciativa del ente gestor de la Fiesta ha contado únicamente con 30 comisiones (de las más de 90 hogueras y 50 barracas) interesadas en integrar el grupo de estudio de la normativa.

Ahora, una vez seleccionadas las personas que conformarán los equipos, las distintas mesas comenzarán a redactar las propuestas de modificación de las ordenanzas de Fiestas, Limpieza, Ruido, Accesibilidad y Parques y Jardines. El objetivo de la Federació es contar con un borrador avanzado en torno al mes de octubre, que pueda ser presentado al Ayuntamiento antes de que finalice el año.

Según avanzó Olivares en la anterior asamblea, se solicitará por escrito al gobierno municipal la creación de nuevas mesas, en este caso con la participación de técnicos municipales, para evitar "perder el tiempo" en un intercambio constante de comunicaciones sin que exista capacidad real de debate.

Tras la entrada en vigor de la anterior regulación del Ayuntamiento, que ha obligado este 2026 a las entidades festeras a plantar en Segunda Categoría si quieren contar con dos racós y a hacerlo en Especial si su intención es plantar tres, hasta 25 comisiones subieron de nivel. Un incremento que, para la Federació de Fogueres, no se tradujo en todos los casos en una mejora de la calidad del monumento, por lo que se abogó por "repensar" la normativa.

Las nuevas hogueras, en pausa

Respecto a la otra polémica generada en torno a la nueva regulación municipal, la de la creación de nuevas hogueras, Olivares ha abierto la puerta a "aplazar" su constitución más allá de 2027, ante la negativa del Consistorio a autorizar más comisiones. "Las documentaciones entregadas son correctas, pero tenemos que hablar con el Ayuntamiento", ha comentado el presidente de la Federació, que ha matizado también que "no es lo mismo denegar que aplazar".

El Consistorio ha confirmado que "el Ayuntamiento no autorizará nuevos espacios de ocupación de la vía pública para agrupaciones festeras" y ha vinculado esta decisión al propósito de que la Fiesta crezca dentro de las comisiones que ya existen, aumentando su número de integrantes en lugar de crear nuevas agrupaciones.

Además, la asamblea también ha aprobado por amplia mayoría (156 apoyos y 8 abstenciones, sin votos en contra) el calendario provisional de actos para el curso festivo 2026-2027, que reduce de ocho a cinco las mascletás del ciclo Pólvora Tot l’Any y elimina tres citas, después de cerrar el último ejercicio con 27.623 euros de pérdidas y reduciendo el superávit existente a apenas 2.000 euros. "Estamos pendientes de ajustar alguna mascletá por tiempos, para no colapsar de actos, pero seguirá habiendo diez sectores en los que se dispararán mascletás, que nadie se preocupe", ha indicado Olivares.