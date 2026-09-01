La Comunidad Valenciana recibe más de 5,2 millones para reforzar la cohesión sanitaria y la donación de médula

La Comunidad Valenciana recibirá 5.249.880 euros del Gobierno central para financiar distintos programas sanitarios relacionados con la cohesión del Sistema Nacional de Salud, el uso racional de los medicamentos y el impulso de la donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical. La distribución de estos fondos ha sido autorizada este martes por el Consejo de Ministros, que ha aprobado el reparto de más de 50 millones de euros entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

De la cantidad asignada a la Comunidad, 5.049.628 euros corresponden a programas de cohesión sanitaria y formación continuada en el uso racional de los medicamentos. Estos fondos permitirán financiar actuaciones dirigidas especialmente a mejorar la atención farmacéutica de pacientes crónicos, frágiles o polimedicados, así como a impulsar la receta electrónica.

Farmacovigilancia

La partida también contempla medidas para reforzar la farmacovigilancia y combatir las resistencias a los antibióticos, además de actuaciones destinadas a mejorar la autosuficiencia en plasma y facilitar el acceso a terapias de elevado impacto.

A esta financiación se suman 200.252 euros destinados a la donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical. En este caso, el dinero se empleará en diferentes actuaciones del Plan Nacional de Donación de Médula Ósea y del Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical.

Entre las medidas previstas figuran los programas de información y promoción de la donación, el tipaje y otras determinaciones de los donantes, la acreditación de centros de colecta y de trasplante de progenitores hematopoyéticos y el análisis de unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en bancos públicos.

Captar donantes

También se financiarán actuaciones dirigidas a captar nuevos donantes y mejorar la accesibilidad al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), una de las herramientas fundamentales para localizar donantes compatibles cuando no existe un familiar adecuado.

El reparto de esta partida se ha realizado teniendo en cuenta diferentes criterios según el programa, entre ellos la población de entre 18 y 40 años, el número de donantes, la actividad de los centros y las unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas.

La Comunidad Valenciana se encuentra entre las autonomías que reciben una mayor dotación. En la partida destinada a cohesión sanitaria, Andalucía obtiene 8,05 millones de euros, Cataluña 7,57 millones y Madrid 6,64 millones, mientras que la Comunitat Valenciana recibe 5,04 millones. En cuanto a los fondos para médula y sangre de cordón, la autonomía percibe 200.252 euros, por detrás de Cataluña, Andalucía y Madrid, y por delante de Galicia y País Vasco.

Los fondos proceden de las aportaciones que realizan al Sistema Nacional de Salud las empresas y grupos empresariales dedicados a la fabricación, importación u oferta de medicamentos y productos sanitarios dispensados mediante receta u orden de dispensación. La recaudación total asciende a 63,07 millones de euros, de los que 12,8 millones se destinan a organismos dependientes y centros directivos del Ministerio de Sanidad y los 50,27 millones restantes se transfieren a las autonomías y al INGESA.

Además de estas partidas, el Gobierno ha aprobado la distribución de 700.000 euros adicionales entre las comunidades autónomas para reforzar la calidad y seguridad en la obtención y el trasplante de órganos y optimizar los sistemas de información gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).