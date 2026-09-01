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La conselleria de Educación recorta en 10 millones de euros los programas de refuerzo en matemáticas y lectura

Los centros educativos en los que se implanta el programa aumentan y pasan de 486 a 492

Un pupitre en el interior de un aula.

Un pupitre en el interior de un aula. / INFORMACIÓN

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Andrés Herrero Gutiérrez

Andrés Herrero Gutiérrez

Alicantex

La conselleria de Educación ha recortado más de 10 millones de euros los programas de refuerzo en matemáticas y lectura para el nuevo curso. La inversión pasa de 31 millones a 21 respecto al curso pasado. Los centros educativos en los que se implanta el programa aumentan y pasan de 486 a 492.

447 centros públicos y 45 concertados

Los programas se desarrollarán en 447 centros públicos y 45 concertados de la Comunidad Valenciana. Los centros participantes recibirán 250 docentes adicionales "para su desarrollo, formación especializada y asesoramiento individualizado", señala este martes un comunicado de la conselleria de Educación. Los programas ofrecerán formación especializada del profesorado y acompañamiento a los centros educativos.

El programa de refuerzo de matemáticas se desarrollará en 273 centros educativos y contará con una inversión superior a los 14,7 millones de euros. Para su desarrollo se han asignado 234 puestos docentes a los centros educativos y una red de 26 asesores.

El programa de refuerzo de la competencia lectora llegará a 219 centros educativos con una inversión de más de 6,2 millones de euros. Para desarrollar las actuaciones previstas se han incorporado 116 docentes adicionales y una red específica de 14 asesores que apoyarán a los centros.

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Los programas están dirigidos al alumnado de Primaria, ESO y Ciclos Formativos de Grado Básico "mediante actuaciones dirigidas a ofrecer una atención más individualizada, especialmente al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje", según la Conselleria. "Se impulsarán actuaciones como la docencia compartida, los agrupamientos flexibles o el apoyo educativo en pequeño grupo fuera del horario lectivo"

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