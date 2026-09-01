Más deporte, más lesiones: los fisioterapeutas de Alicante no dan abasto ante las sobrecargas, lesiones musculares, articulares y contracturas

El verano no solo dispara las ganas de hacer deporte. También las visitas al fisioterapeuta. Los servicios de fisioterapia han aumentado hasta un 15% en julio, agosto y la tendencia se mantiene este arranque de septiembre en las consultas de Alicante, según los profesionales que están atendiendo tanto a personas que empiezan a hacer ejercicio de golpe como a deportistas habituales que aumentan demasiado la carga durante las vacaciones.

A estos pacientes se suma otro perfil muy veraniego: quienes aprovechan sus vacaciones para caminar durante horas por la playa, convencidos de que se trata de una actividad inocua, y terminan con molestias en rodillas, caderas, tobillos o espalda. Además, estas lesiones ya no afectan solo a los jóvenes pues aparecen en todas las franjas de edad. La popularización del entrenamiento de fuerza ha llevado también a personas de 70 y 80 años a los gimnasios. «Tenemos lesiones en todas las edades», señala el fisioterapeuta alicantino Víctor Lledó.

La clave, explica, está en adaptar la actividad a cada persona, controlar la carga y dejar tiempo suficiente para la recuperación.

El aire acondicionado causa contracturas y se dañan también personas sedentarias que retoman los partidillos con los amigos

El fisio explica que alrededor de un 8% de los clientes que reciben corresponde al incremento general de los servicios, mientras que entre un 3% y un 5% adicional procede de pacientes que regresan temporalmente a Alicante durante las vacaciones. Son personas que viven habitualmente en Madrid y otras ciudades y que vuelven a la provincia durante el verano. Algunos son pacientes recurrentes que aprovechan su estancia para hacerse revisiones o continuar tratamientos iniciados durante el resto del año.

«Año tras año vienen a hacerse revisiones, valoraciones. Dicen me duele el cuello o tuve una lesión y continúan el tratamiento con nosotros», explica el especialista, del Centro de Fisioterapia Especializada Francisco Lledó de Alicante.

El repunte coincide con una tendencia más amplia: las lesiones físicas aumentan un 25% durante los meses de primavera y verano respecto al resto del año, coincidiendo con los cambios de rutina y el incremento de la actividad física.

Los fisioterapeutas de Alicante, a tope durante todo el verano / Pilar Cortés

El que empieza de cero y el que se pasa entrenando

En las consultas aparecen dos perfiles relacionados con el ejercicio. Por un lado, está quien prácticamente no hace deporte durante el año y, cuando llega el verano, decide ponerse en forma rápidamente.

Es el paciente que se apunta al gimnasio, comienza a practicar crossfit o empieza a realizar ejercicios de fuerza prácticamente todos los días.

«Cogen el verano con mucha intensidad y con muchas ganas», explica. El problema es que en muchos casos «no son cuerpos que están preparados» para soportar de repente ese nivel de exigencia.

Pero también se lesionan quienes ya hacen deporte habitualmente y se pasan con la actividad. Las vacaciones permiten disponer de más tiempo y algunos aumentan las sesiones, la intensidad o incorporan nuevas actividades sin dar al cuerpo el descanso necesario. Para Lledó, el problema no está en el ejercicio, sino en la dosis. «El ejercicio es una medicación también y, por lo tanto, hay que saber pautarlo», explica.

La actividad física, por tanto, debe adaptarse a la condición de cada persona y aumentar progresivamente.

Cuando caminamos por la orilla de la playa el plano está inclinado. Se produce un desequilibrio y bastantes lesiones Víctor Lledó — Fisioterapeuta de Alicante

Caminar por la orilla puede pasar factura

La playa es otro de los escenarios donde los fisioterapeutas detectan un aumento de molestias. Muchas personas que no realizan ejercicio durante el resto del año empiezan en verano a caminar varios kilómetros por la orilla.

El problema está en que la superficie no es plana. La inclinación de la arena obliga al cuerpo a realizar compensaciones y puede provocar sobrecargas y problemas articulares. «Cuando caminamos por la orilla producimos un desequilibrio. Si le digo a un paciente que camine con un zapato puesto y con otro no me dirá: hombre Víctor me voy a hacer daño en una rodilla o en una cadera. Yo le digo que cuando camina por la orilla es exactamente lo mismo. Ahí vemos que se producen bastante lesiones".

El hecho de recorrer primero la playa en una dirección y después regresar no elimina completamente el problema. «Va dos kilómetros sin zapato por un lado y otros dos kilómetros con el otro zapato puesto», ejemplifica. Las molestias pueden aparecer especialmente en rodillas, caderas, tobillos y zona lumbar.

Deportistas habituales

El fisio hace una distinción importante. El aumento de las lesiones no significa que las personas que practican deporte durante todo el año se lesionen más en verano.

«La gente que hace deporte habitualmente en verano no hace más deporte, hace menos deporte porque hace más calor y se mantiene bien», señala. Según su experiencia, quienes tienen una rutina consolidada suelen conocer mejor sus límites y adaptar el ejercicio a las condiciones del verano. "Normalmente, el que tiene conocimiento no se lesiona más. El desconocimiento es lo que hace que la gente se lesione más», afirma. El perfil que más se repite en consulta es el de quien acaba de empezar. «Llega la gente y te dice: “Yo empecé en el gimnasio hace dos meses», relata.

Siempre hay excepciones, personas que creen los músculos son más elásticos y flexibles por el calor, y fuerzan más, haciéndose daño. Lo cierto es que el calor dilata los vasos sanguíneos y mejora el flujo de sangre, lo que relaja los tejidos y amplía el rango de movimiento, pero a su vez hace que el cuerpo se canse más rápido, lo que reduce el rendimiento físico

Contracturas por el aire acondicionado

No todo son lesiones deportivas. El aire acondicionado también tiene su reflejo en las consultas de fisioterapia. Los profesionales atienden numerosos casos de contracturas cervicales y molestias en la parte superior de la espalda entre personas que permanecen durante horas expuestas directamente a corrientes de aire frío.

El verano también recupera los partidos improvisados de fútbol, pádel y otros deportes. Personas que no practican ejercicio habitualmente realizan de repente carreras, cambios de dirección, esfuerzos y contactos físicos para los que no están preparadas.

«De pronto se acuerda de cuando era joven, pero su cuerpo no responde igual», apunta Lledó. Las lesiones musculares por sobrecarga y sobreesfuerzo son frecuentes en estos casos.

La recomendación de los fisioterapeutas es clara: hacer ejercicio durante el verano, pero sin pasar de cero a cien, sin entrenar de más y sin convertir las caminatas por la playa en auténticas sesiones de resistencia.

El objetivo es aprovechar el verano para mantenerse activo, no terminar las vacaciones en la camilla.