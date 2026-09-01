Las familias de Alicante quieren más legumbres, brócoli, coliflor y tofu en los comedores escolares

Las familias quieren que sus hijos coman mejor y consideran que el comedor escolar puede convertirse en un aliado para conseguirlo. Ocho de cada diez está de acuerdo con que los centros educativos incorporen alimentos cuyo consumo es más reducido entre los niños, como las legumbres, el brócoli, la coliflor o el tofu. Una petición que pone el foco en uno de los grandes retos de la alimentación infantil: conseguir que los menores prueben y acepten alimentos nuevos.

Así lo recoge el informe Mengem Territori 2026, elaborado por el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), cuyos resultados se han dado a conocer este martes. El estudio cuenta con una importante representación alicantina: el 43% de las familias encuestadas procede de la provincia, el porcentaje más elevado de participación, frente al 29% de Valencia y el 28% de Castellón.

Una encuesta analiza la percepción de los padres sobre las modificaciones que se introducen en los menús de los centros por ley a partir del 9 de septiembre

Este informe se difunde ante la proximidad del inicio de curso tras analizar la percepción de las familias sobre la introducción de modificaciones en los menús de los comedores escolares para el curso 2026/27 según el Real Decreto 315/2025 sobre alimentación infantil y el papel de la escuela en la promoción de hábitos saludables. Este real decreto estatal es de obligado cumplimiento en los centros educativos del país y marca lo mínimo a cumplir: si las comunidades autónomas quieren añadir algo tiene que ser sobre ese marco.

Precios

¿Esto será posible con los actuales precios de los menús? El precio máximo del menú de comedor escolar en los centros educativos públicos y concertados de la Generalitat Valenciana es de 4,35 € por día para Infantil, Primaria y ESO, según datos de Educación. En Educación Especial es de 5,54 euros al día.

Consultado el Colegio de Nutricionistas si con estos precios, dada la carestía de los alimentos, es posible hacer un buen menú, la respuesta es que "el trabajo del dietista-nutricionista en los comedores escolares se centra precisamente en hacer menús saludables y sostenibles, bajo el marco del real decreto y de los precios exigidos".

El pasado mes de abril, la Conselleria de Educación cifró en más de 130 millones de euros la cantidad que destina anualmente para asegurar 165.000 menús escolares saludables diarios, que benefician a más de 150.000 alumnos y alumnas que reciben ayudas de comedor. El departamento autonómico defiende un "modelo consolidado" que sitúa la Generalitat "como referente en alimentación escolar", además de destacar que la apuesta por la alimentación saludable se ha anticipado a las directrices del Gobierno de España que limita los fritos y los procesados, fomenta los productos de proximidad, las verduras, las legumbres y los pescados.

Los niños rechazan probar nuevos alimentos

La dificultad para introducir nuevos alimentos es una realidad en muchos hogares. El 44,3% de las familias reconoce que sus hijos rechazan probar alimentos nuevos, mientras que el 45,6% señala que evitar conflictos durante las comidas supone uno de los principales obstáculos para mantener una alimentación saludable.

El problema se refleja también en lo que los niños comen. El 30% de las familias considera que sus hijos consumen menos fruta, verdura y legumbres de lo que les gustaría, y un 26% apunta a las dificultades que tienen los menores para probar alimentos diferentes.

Cocinas en un centro escolar de la provincia de Alicante / Alex Domínguez

Las legumbres, en el punto de mira

Dentro de los alimentos que las familias quieren reforzar, las legumbres ocupan un lugar destacado. El 92,3% considera que deberían potenciarse en los menús escolares, una cifra que sitúa a lentejas, garbanzos y alubias entre los productos que más respaldo reciben.

El objetivo es que los niños tengan un contacto más habitual con alimentos que en algunos hogares cuesta incorporar. El comedor puede ofrecer esa oportunidad al incluirlos de forma periódica y dentro de preparaciones variadas, favoreciendo que los menores se familiaricen con sabores y texturas diferentes.

La misma filosofía se aplica a otros productos. El 85% de las familias apoya que los colegios introduzcan alimentos cuyo consumo es reducido entre los niños, entre ellos el brócoli, la coliflor o el tofu. La intención es ampliar la variedad de la dieta infantil y evitar que el rechazo inicial determine para siempre qué alimentos terminan formando parte de ella.

Una batalla que empieza en casa

La petición de las familias tiene mucho que ver con las dificultades que encuentran cada día delante del plato. El 79% reconoce que mantener hábitos saludables en casa resulta complicado al menos en determinadas ocasiones.

La principal barrera es la falta de tiempo, señalada por el 60,8%, pero también aparecen los conflictos durante las comidas y el rechazo a probar nuevos alimentos. Una de cada cinco familias reconoce incluso que termina preparando un menú diferente para los niños y para los adultos, principalmente por los gustos de los menores, para evitar discusiones o por los diferentes horarios familiares.

Esta solución puede facilitar la organización cotidiana, pero también puede limitar la variedad de la alimentación si el niño acaba teniendo siempre una alternativa a los alimentos que rechaza. De ahí que el comedor escolar aparezca como una oportunidad para romper esa dinámica y ofrecer una exposición continuada a productos menos habituales.

Más productos de proximidad y menos carne

Las familias no solo quieren cambiar qué alimentos llegan al plato, sino también favorecer un determinado modelo de alimentación. El 96,9% considera importante incorporar productos de proximidad a los menús escolares, mientras que el 83,1% apoya la presencia de alimentos de producción ecológica.

También existe respaldo a reducir la cantidad de carne: el 64,6% considera positiva su disminución en los menús escolares.

El comedor adquiere así una dimensión que va más allá de cubrir una comida durante la jornada. Las familias quieren que contribuya a que los niños conozcan nuevos alimentos, aprendan hábitos saludables y puedan trasladar después esas costumbres a sus hogares.

Las familias reclaman ayuda para mejorar los menús

La demanda de las familias no se limita a los colegios. También reconocen que necesitan herramientas para mejorar la alimentación de sus hijos en casa. El 46% pide estrategias para conseguir que los niños coman mejor, mientras que un 33% reclama consejos para organizar las comidas familiares y otro 33% busca ayuda para planificar menús saludables.

Es decir, el problema no está únicamente en conocer qué alimentos deberían formar parte de una dieta equilibrada, sino en conseguir incorporarlos a la rutina familiar cuando los niños muestran rechazo o tienen preferencias muy concretas.

En este contexto, la figura del dietista-nutricionista gana peso. El 90% de las familias considera beneficiosa su presencia en los centros educativos, tanto para supervisar los menús como para desarrollar actividades de educación alimentaria y apoyar a alumnos, familias y profesores.

Sin embargo, más de la mitad de los encuestados, un 56,9%, reconoce que no sabe si los menús escolares están firmados por un dietista-nutricionista. Solo el 35,4% asegura que sí lo están.

El comedor escolar obtiene una valoración global de 6,8 sobre 10. El 95,4% de las familias afirma además tener acceso al menú mensual del centro, lo que facilita que puedan conocer qué comen sus hijos y trasladar esa información a la planificación de las comidas en casa.

El informe dibuja así una demanda clara: las familias quieren que el colegio ayude a ampliar la alimentación de los niños, especialmente con productos que en casa resultan más difíciles de introducir.