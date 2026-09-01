Los médicos de Alicante plantan de nuevo cara al Estatuto Marco: «No habrá acuerdo sin contar con nosotros"

Los médicos de Alicante vuelven a ponerse en pie de guerra contra el Ministerio de Sanidad después de meses de huelgas y movilizaciones que han tenido un impacto directo en la actividad sanitaria de la provincia. La protesta ha dejado por el camino miles de consultas y operaciones suspendidas, además de numerosas concentraciones y manifestaciones en las calles y a las puertas de los hospitales alicantinos.

Tras cinco semanas de huelga desarrolladas durante la primera mitad del año y el parón por el verano, en las que se suspendieron en la provincia 135.000 actos sanitarios entre citas médicas, consultas y cirugías, el conflicto vuelve a tomar fuerza. El Gobierno ha aprobado el proyecto de nuevo Estatuto Marco y lo ha remitido al Congreso de los Diputados pero los sindicatos médicos consideran que el Ministerio de Sanidad ha ignorado sus reivindicaciones y ha cerrado la puerta a una negociación real con los facultativos.

El Comité de Huelga denuncia que el Ministerio pretende sacar adelante una reforma que no cuenta con el respaldo de los profesionales y advierte de que la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros no supone el final del conflicto.

Una batalla

Las protestas de los médicos en Alicante se han sucedido desde finales de 2025 y se intensificaron durante 2026. En diciembre, los paros ya provocaron en la Comunidad Valenciana la cancelación de miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. En aquella primera oleada, el sindicato CESM cifró el seguimiento en el 90% en hospitales y el 75% en Atención Primaria, mientras que la Conselleria lo situó en el 15%.

En enero, los médicos de Alicante decidieron mantener las movilizaciones pese al acuerdo alcanzado por Sanidad con otros sindicatos y reclamaron un Estatuto específico para médicos y facultativos. A partir de febrero comenzaron las semanas de huelga intermitente que se prolongaron hasta junio.

El rechazo de los facultativos se centra en cuestiones como la jornada laboral, las guardias, los descansos, el reconocimiento profesional y las condiciones específicas derivadas de su formación y responsabilidad. También reclaman disponer de un ámbito propio de negociación para abordar sus condiciones laborales.

El nuevo texto aprobado por el Gobierno reduce la jornada máxima semanal de 48 a 45 horas y establece un límite general de 17 horas para las guardias, pero los sindicatos médicos consideran insuficientes estas medidas y mantienen su reivindicación de una jornada máxima de 35 horas y unas guardias plenamente voluntarias y mejor remuneradas. Esta demanda de las 35 horas llevó a los sindicatos a hacer huelga también contra la Conselleria de Sanidad.

De las calles de Alicante al Congreso

El escenario de la protesta cambia ahora. Después de meses de concentraciones en hospitales, manifestaciones por las calles de Alicante y paros que han obligado a reprogramar miles de actos sanitarios, la batalla se traslada al Congreso de los Diputados.

El Comité de Huelga asegura que defenderá sus reivindicaciones ante los grupos parlamentarios y mantiene abiertas nuevas medidas de presión. «No habrá Estatuto Marco para los médicos sin contar con los médicos», advierten.

Los sindicatos consideran agotada la interlocución con la ministra Mónica García y sostienen que el Gobierno ha preferido mantener el enfrentamiento en lugar de aprovechar los meses de huelgas para alcanzar un acuerdo.

El Estatuto Marco llega ahora al Parlamento, pero el conflicto que comenzó responsabilizan políticamente a la ministra de Sanidad de haber llevado la situación hasta este punto.