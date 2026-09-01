Casas en el centro de Alicante, al mejor postor: 4 pisos públicos salen a subasta desde menos de 200.000 euros

Comprar una vivienda en el centro de Alicante se ha convertido en una operación cada vez más complicada. La subida de precios, la presión de la demanda, el tirón turístico y la escasez de inmuebles amplios en zonas céntricas han estrechado mucho el margen para quienes buscan casa en el corazón de la ciudad. Lo que hace unos años podía ser una opción asumible para muchas familias hoy se acerca, en muchos casos, a un lujo al alcance de pocos bolsillos.

En ese contexto, una subasta pública vuelve a poner el foco en el mercado residencial del centro. La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Alicante ha anunciado la convocatoria de una subasta pública abierta para vender cuatro inmuebles propiedad de la TGSS situados en la calle Ángel Lozano, 12 y en la calle Médico Pascual Pérez, 28 y 30, en Alicante.

Pisos en el centro de Alicante

El primer lote corresponde a una vivienda situada en calle Ángel Lozano, en el edificio Iris Park, con 143 metros cuadrados, aunque la referencia catastral recoge 175 metros cuadrados. El inmueble está libre de cargas y gravámenes y cuenta con calificación energética E tanto en consumo de energía primaria como en emisiones de CO2. El tipo mínimo de licitación se ha fijado en 236.540 euros, por lo que quienes quieran pujar deberán constituir una garantía del 5%, equivalente a 11.827 euros.

El segundo lote también se ubica en Ángel Lozano. En este caso, la superficie registral es de 150 metros cuadrados, mientras que la referencia catastral eleva la superficie a 184 metros cuadrados. Igual que el anterior, el piso figura libre de cargas y gravámenes y presenta calificación energética E. El precio de salida asciende a 248.121 euros, con una garantía exigida de 12.406,05 euros.

El tercer lote es el de mayor tamaño y también el más caro. Se trata de una vivienda situada en calle Médico Pascual Pérez, con una superficie construida registral de 368 metros cuadrados y una superficie catastral de 350 metros cuadrados. El tipo mínimo de licitación es de 512.582 euros y la garantía asciende a 25.629,10 euros.

Menos de 200.000 euros

El cuarto lote es el más económico de la convocatoria y el que explica que la subasta arranque por debajo de los 200.000 euros. Corresponde a una vivienda situada en calle Pascual Pérez, con una superficie registral de 125 metros cuadrados y una superficie catastral de 134 metros cuadrados. También está libre de cargas y gravámenes y cuenta con calificación energética E. El tipo mínimo de licitación se ha fijado en 197.456 euros, con una garantía del 5% de 9.872,80 euros.

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Fechas para la subasta

Los interesados podrán presentar ofertas en sobre cerrado hasta el 8 de octubre de 2026, inclusive, en el Registro General de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Alicante, situado en calle Enriqueta Ortega, 2, o a través de cualquiera de los registros previstos en la Ley 39/2015. La subasta se celebrará el 10 de noviembre de 2026, a las 9.30 horas, en la Oficina Integral de la Seguridad Social, en la calle Mayor, 3, en la sala polivalente de la tercera planta. El pliego de condiciones puede obtenerse en la Dirección Provincial de la TGSS o consultarse en la web de la Seguridad Social.