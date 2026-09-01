El PP de Alicante se defiende de la denuncia de EU por fraccionamiento de contratos: "Tiene una intención política"

El PP de Alicante se defiende de la denuncia registrada este lunes por Esquerra Unida en el juzgado, en la que alerta de un posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento. Para el gobierno de Luis Barcala se trata de una acción "con clara intención política" para tratar de compensar "una oposición intrascendente". Según los populares, las arcas municipales solo adelantaron el importe de las facturas cuestionadas por la formación progresista, que fueron finalmente abonadas por el seguro de defensa jurídica del Ayuntamiento.

"¿Alguien tiene alguna duda de que es una denuncia política? Ya pasó en la legislatura pasada, cuando una denuncia consiguió que uno de nuestros concejales [el que fuera edil de Fiestas Manuel Jiménez] tuviera que dimitir", ha señalado el vicealcalde y portavoz adjunto del PP, Manuel Villar, este mismo martes. Según el edil popular, la acción judicial se debe a que "Esquerra Unida lo que necesita es alguna portada".

En cuanto al objeto de la denuncia, facturas para acciones de defensa jurídica por valor de 35.000 euros desde 2022, Villar ha señalado que esos servicios son abonados por el seguro del que dispone el Ayuntamiento y que las arcas municipales se limitan a adelantar el importe. Según ha explicado el vicealcalde, cuando un funcionario es objeto de una demanda, tiene derecho a escoger su propio abogado, por lo que el Consistorio asume inicialmente el coste de la defensa y, posteriormente, gira el recibo a la compañía aseguradora.

El contenido de la denuncia

Esta semana, Esquerra Unida ha vuelto a denunciar un posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante. Después de que la Fiscalía archivase un procedimiento previo por el mismo motivo al entender que las cantidades no son suficientes para constituir delito, la formación progresista ha advertido, ahora en el juzgado, de que no se trata de casos aislados sino de un "modus operandi" habitual del gobierno de Luis Barcala.

El portavoz de Esquerra Unida, Manolo Copé, señaló este lunes que el Consistorio lleva recurriendo desde 2022 a contratos menores para defensa jurídica, pese a que dispone de personal específico para ello, y apuntó la medida también contra el vicealcalde, Manuel Villar; la actual concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali; y su predecesor inmediato en el cargo: Antonio Gallego.

En concreto, la denuncia refleja un total de doce expedientes en 2025 con 24 facturas por más de 5.700 euros en total; otros doce en el 2024 que costaron 10.600 euros; siete expedientes en 2023 por más de 18.300 euros; y seis más en 2022, de los que no se dispone de cuantificación oficial. En la misma línea, Esquerra Unida cuestiona la necesidad de estos contratos menores, puesto que el Ayuntamiento llevó a cabo una licitación para adjudicar por 140.000 euros distintos servicios jurídicos que, según la formación, podrían haber asumido el objeto de los expedientes que se denuncian.

Archivo de la Fiscalía

En su primera denuncia, registrada el pasado mes de junio y archivada a principios de agosto, Esquerra Unida se limitaba a señalar un posible fraccionamiento de contratos en el ejercicio de 2025, tal y como advertía el interventor municipal en su informe anual. Después de que el PP negase la tesis del alto funcionario alegando que "en materia jurídica, sus valoraciones no son siempre acertadas", la Fiscalía apreció que los importes referidos por EU no eran "suficientes como para valorar como delictiva la conducta” del gobierno municipal. Por ello, la formación progresista ha incorporado más de treinta nuevos expedientes, relativos a los ejercicios del 2024, 2023 y 2022, que suman más de 35.000 euros.

"La Fiscalía archivó, pero no blanqueó lo ocurrido. Cuando el propio decreto habla de un quebranto normativo patente, nuestra obligación es aportar la visión completa y pedir que el órgano judicial investigue", afirmó el portavoz de EU. Para el concejal, además, "la gravedad no está únicamente en la cuantía de cada factura", sino en que "las advertencias se repitan, los controles se omitan y no consten medidas para corregir la práctica" cuando la normativa en materia de contratación "protege la igualdad, la transparencia y el dinero público".