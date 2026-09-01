Preocupación en Juan XXIII por el consumo de heroína en la calle: "Esto vuelve a ser como hace 35 años"

Una imagen devastadora. Es lo que ofrece el interior de algunos de los pasajes que integran parte del barrio de Juan XXIII, en la Zona Norte de Alicante, donde el consumo de estupefacientes en la vía pública ha aumentado, según expresan los vecinos y según se observa en la misma calle.

En lugares como los viales adyacentes a la calle del Barítono Paco Latorre, donde se encuentran los pasajes de Juan Ramón Jiménez y del Poeta Vicente Medina, se ven colchones tirados, cartones y puertas abandonadas que ejercen la función de somier.

Una persona duerme en un colchón rodeado de suciedad en un pasaje de Juan XXIII. / Rafa Arjones

Junto a algunos campamentos improvisados, realizados con materiales no previstos para esta función, también se ven excrementos, ropa interior, mantas y almohadas. Incluso evidencias del consumo de comida, como envases y latas de bebidas; o de tareas de higiene, como botes de gel y de champú. También se distinguen mecheros, mochilas, zapatillas, pupitres característicos de una escuela o incluso escombros de electrodomésticos abandonados junto a árboles caídos.

Hay mucha gente durmiendo en la calle, gente que consume drogas incluso cerca de los colegios y la imagen es tremenda Paco Camacho — Miembro de la Junta de Distrito 2

Una persona que admite que es toxicómana critica la acumulación de suciedad. “La gente viene y tiras las cosas aquí, si se rebusca en la basura luego hay que devolver al cubo lo que no se vaya a utilizar en la basura”, pide. Esta persona muestra una bolsa en la que deposita sus propios restos. Pero lamenta que “no toda la gente lo hace”.

Esta estampa es cada vez más cotidiana en Juan XXIII, uno de los barrios más vulnerables de Alicante. Los vecinos que hablan prefieren preservar su anonimato. Uno de ellos dice que “las jeringuillas han vuelto otra vez después de 35 años”, dice en referencia a los años más duros de la heroína. “Hace años no permitían que la gente se pincharan aquí y muchos se marchaban al barrio del Cementerio, pero ahora vuelva a haber jeringuillas y gente consumiendo en la calle”, lamenta, y define algunas partes del barrio como “poblados de toxicómanos”.

Refugio improvisado en un pasaje de Juan XXIII. / Rafa Arjones

Otra evidencia de la existencia de personas que duermen y consumen sustancias estupefacientes en la calle es el abandono de pipas metálicas, habituales para el consumo de heroína inhalada. Otro vecino también cree que “hay más gente que consume drogas y duerme en la calle que antes, y algunos dan muchos problemas porque estas cosas llevan al robo”. Una vecina, por su parte, lamenta “el ruido que hay por la noche”, y cree que el barrio “estaría bien si no fuera por determinada gente”, dice mientras explica también situaciones que ha vivido de inseguridad.

Paco Camacho, que forma parte de la Junta de Distrito 2, en la que se integra Juan XXIII, como representante de la Asociación de Vecinos, lamenta que “es difícil de imaginar cómo está el barrio para los que viven fuera”. Según explica, pretenden “celebrar reuniones con el Ayuntamiento, con la Subdelegación del Gobierno y con todo aquel que pueda ayudar”, ya que “hay mucha gente durmiendo en la calle, gente que consume drogas incluso cerca de los colegios y la imagen es tremenda”.

Ha habido unos años en los que parecía que el consumo de heroína había disminuido, pero ahora está volviendo con fuerza Adolfo Durán — Presidente de la Asociación de Vecinos

Pese a esto, se muestra moderadamente optimista a la espera de que “se refuerce la actuación policial”, hecho en el que confía, ya que desean “que el problema no vaya a más, pero para que eso no ocurra se debe tratar muy a fondo”. El presidente de la Asociación de Vecinos de Juan XXIII, Adolfo Durán, señala que “ha habido unos años en los que parecía que el consumo de heroína había disminuido, pero ahora está volviendo con fuerza”, afirma reconociendo no saber cuál es el motivo ni la fuente principal de distribución.

El dirigente vecinal relata que están “intentando que las autoridades controlen este tema, pero de momento no se ha logrado”, y solicita que “se atienda a las personas con situación de adicción y que viven en la calle”, porque “evidentemente, sufren un drama”. En este sentido, pide al Ayuntamiento de Alicante que “intente buscar soluciones” a través “de la Policía Local y de sus servicios sociales”, una labor en la que echa en falta refuerzo para atajar un problema que vuelve a ser visible en plena calle décadas después.