Sanidad cita en febrero a una paciente de Alicante para darle los resultados de una prueba de Digestivo

Cuatro meses tras iniciar su espera y un mes después de realizarse las pruebas (ya que el propio médico le aconsejó que pidiera la cita de los resultados con antelación), una paciente de Alicante de 50 años sigue sin conseguir que un especialista de Digestivo valore sus resultados. Tras más de 50 llamadas para intentar contactar con el Centro de Especialidades de Babel, finalmente ha conseguido que le atendieran y la respuesta ha sido que sí había una cita disponible, pero para febrero de 2027.

La mujer ya había reclamado precisamente por la demora. En la respuesta recibida a su queja se le comunicaba que las agendas estaban cerradas y que su solicitud sería gestionada “conforme se habilite nueva disponibilidad”. También se le indicaba que podía contactar con el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) si tenía alguna cuestión.

A base de insistir nuevamente por teléfono, ha conseguido finalmente una cita, que le han dado verbalmente, aunque sea para dentro de seis meses.

La mujer está preocupada ante la demora porque pueda der un tumor lo que padece ya que tiene antecedentes familiares

Agenda abierta

“Llamé unas cuantas veces más, por curiosidad, y logré que contestaran y... me dan cita para febrero”, relata. “Sorpresa: había cita, agenda abierta”. El problema, afirma, no termina ahí. Cuando preguntó si existía alguna posibilidad de conseguir una fecha anterior, la respuesta que recibió fue que siguiera llamando por su cuenta para comprobar si se abrían nuevos huecos.

Según explica, le indicaron literalmente que llamara los martes y los viernes, que son los días en los que pasan consulta en Babel los especialistas de Digestivo de los denominados “servicios jerarquizados”. La recomendación era que intentara que le pasaran con ellos para comprobar si podían darle una cita antes.

Para la paciente, la indicación vuelve a trasladar al paciente la responsabilidad de conseguir una cita que, según la respuesta a su reclamación, debía ser gestionada por el propio sistema sanitario.

Y conseguir que respondan al teléfono tampoco está resultando sencillo. La paciente asegura que ha tenido que realizar más de 50 llamadas hasta conseguir que alguien atendiera su solicitud.

Intercambio de mails

La situación ha generado además un intercambio con el propio SAIP. Después de explicar que nadie la había avisado de la apertura de las agendas y que ahora había conseguido una cita llamando ella, recibió como respuesta que “el responsable de dar las citas es el Servicio de Admisión” y que SAIP se limita a tramitar las quejas de los pacientes.

Desde este servicio le indican que, si quiere adelantar la cita, debe dirigirse al Centro de Especialidades de Babel.

Ella cuestiona esta respuesta porque, precisamente, lo que pretende reclamar es que no se cumplió lo que se le había comunicado en la contestación a su primera queja.

“Si su respuesta es que las agendas están cerradas y que me avisarán y no me avisan, y me consta que hay citas porque me han dado una en febrero llamando yo, y quiero reclamar/poner queja sobre el mismo tema, ¿tengo que abrir otra para dirigirme a ustedes?”, plantea.

La paciente asegura que no entiende que tenga que iniciar una nueva reclamación para denunciar que no se ha cumplido la respuesta de la anterior. “¿De verdad les parece serio?”, lamenta.

Odisea

El caso pone de nuevo el foco en el recorrido que debe realizar un paciente para conseguir una consulta: primero esperar a que se abra una agenda, después esperar a que le avisen, comprobar que nadie le ha avisado, realizar decenas de llamadas hasta conseguir que respondan y, finalmente, recibir una cita para febrero y la indicación de continuar llamando dos días a la semana por si aparece un hueco antes.

La afectada asegura que espera que sus resultados no revistan gravedad, pero considera especialmente preocupante que una persona pueda permanecer tantos meses a la espera de que un especialista valore una prueba ya realizada.

“¿Y si fuera un tumor?”, se pregunta, recordando que su madre padeció cáncer de colon.

Su denuncia, insiste, no se limita a su situación personal. “Ya no es por mí, es por cualquier ser humano que sea incluso mayor y no pueda hacer lo que yo hago”, señala.