La tensión por Ceuta llega a Alicante: la izquierda reprocha a Barcala la convocatoria de una concentración “partidista”

La solidaridad con Ceuta llega desde todos los frentes, pero los actores que la expresan están muy lejos de mostrar una actitud unánime. Este martes, tras la Junta de Gobierno Local celebrada en el Ayuntamiento de Alicante, la portavoz del ejecutivo, Cristina Cutanda, ha hecho un llamamiento a la población para que acuda a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) frente a los ayuntamientos españoles para expresar apoyo a la ciudad autónoma.

Sin embargo, la convocatoria ha generado controversia entre la izquierda, que la interpreta no tanto como una manifestación de apoyo a Ceuta, sino como una oportunidad del PP y Vox para cargar contra el Gobierno central por la gestión de la crisis. La concentración tendrá lugar a las 20:00 en la plaza del Ayuntamiento, y de hecho, Cutanda, en su llamamiento a la ciudadanía para participar, ha cargado contra el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. “Ceuta no está sola, aunque se sienta, y con razón, abandonada por el Gobierno”.

Ceuta no está sola, aunque se sienta, y con razón, abandonada por el Gobierno Cristina Cutanda — Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante

La portavoz del ejecutivo local ha redundado en sus críticas afirmando que “España no puede permitirse un Gobierno que llegue tarde, que actúe sin la firmeza necesaria y que, ante una crisis de gravedad, permanezca más preocupado por buscar excusas y señalar a otros que por asumir responsabilidades y defender con determinación las fronteras y la integridad nacional”.

El PP y Vox han anunciado su intención de participar en la convocatoria, y Cutanda ha puesto además como “ejemplo” al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, también del PP. “Alicante estará mañana con Ceuta y os esperamos a todos”, ha concluido la portavoz.

Críticas

Desde la oposición, en cambio, interpretan que la convocatoria no obedece a un interés de expresar solidaridad con Ceuta, sino de criticar al Gobierno. Trini Amorós, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, ha asegurado que la solidaridad de su partido “con Ceuta y sus vecinos es absoluta”. En este sentido, cree que “una situación como la que se está viviendo” en la ciudad autónoma “exige unidad, responsabilidad y colaboración administraciones, no una confrontación política”, ha tildado la concentración de “partidista” y ha pedido que la crisis “no se convierta en un instrumento para alimentar la confrontación política, el odio y la xenofobia”.

Una situación como la que se está viviendo en la Ceuta exige unidad, no una confrontación política Trini Amorós — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

El portavoz de Compromís en el Consistorio, Rafa Mas, ha tildado la concentración y la llamada del gobierno local a participar de “cortina de humo”. Tras asegurar que el ejecutivo liderado por el alcalde Luis Barcala está “salpicado por la corrupción” y de acusarle de tener “la ciudad totalmente abandonada con los servicios públicos colapsados”, Mas ha señalado al regidor de “utilizar las redes sociales y los canales del Ayuntamiento para convocar un acto de su partido y de Vox”.

Barcala utiliza las redes sociales y los canales del Ayuntamiento para convocar un acto de su partido y de Vox Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

Tras criticar la “pésima gestión” del Gobierno central sobre esta “crisis humanitaria”, Mas ha exigido “acuerdos” a los partidos y a las administraciones para “solucionarla”. Por último, el portavoz de Esquerra Unida-Podemos en el Ayuntamiento, Manolo Copé, ha solicitado en la Junta de Portavoces la retirada de la publicación “Alicante con Ceuta”, lema de la convocatoria, que se ha difundido a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

La concentración no puede presentarse como la posición de toda la corporación sin contar con sus representantes Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante

Además, ha criticado que los grupos municipales “no fueron informados ni consultados” sobre la convocatoria, y considera que la iniciativa tiene “un evidente contenido político” y que está “vinculada a la gestión migratoria”, por lo que “no puede presentarse como la posición de toda la corporación sin contar con sus representantes”, ya que “la cuenta y el escudo del Ayuntamiento representan a toda la ciudad, no únicamente al alcalde y a su equipo de gobierno”.

Por último, Vox, partido de la oposición en el Ayuntamiento, aunque el PP acostumbra a apoyarse de sus votos para sacar adelante las votaciones plenarias, participará en la concentración y para anunciarla ha utilizado el lema "No a la invasión: defiende Ceuta, defiende España". Este partido ya convocó en Alicante una primera concentración el 2 de agosto, tres días después del inicio de la crisis, que derivó en insultos contra el presidente del Gobierno y en consignas contra la inmigración.