El tiempo en Alicante para hoy: septiembre arranca con nubes, calor contenido y algún chubasco débil en la provincia

Septiembre arranca en la provincia de Alicante con una jornada de transición, de esas en las que el verano no se marcha del todo, pero el cielo empieza a enseñar señales de cambio. Después de semanas de calor, playa y noches tropicales, el tiempo de hoy llega con más nubes que días atrás, temperaturas todavía suaves o cálidas y un ambiente algo más inestable en determinados puntos de la provincia.

La previsión apunta a un día cómodo en general, aunque no completamente despejado. La AEMET sitúa a la provincia dentro de un escenario de intervalos nubosos y posibilidad de lluvia débil o dispersa, con registros que se mantienen en valores propios del final del verano. Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología para este martes 1 de septiembre muestran ausencia de precipitación acumulada de madrugada en Alicante, Alcoy, Benidorm u Orihuela, aunque con nubosidad y ambiente húmedo en distintos puntos de la provincia.

Alicante

En Alicante, el día estará marcado por un cielo con nubes y claros, más cubierto durante buena parte de la mañana y primeras horas de la tarde. Las temperaturas se moverán en valores cálidos, con unos 25 grados a primera hora y máximas próximas a los 29 grados, sin un episodio de calor extremo. El viento no será el gran protagonista, aunque puede notarse algo más en zonas abiertas y junto al mar.

Elche

En Elche, el martes tendrá un inicio más inseguro, con posibles chubascos por la mañana y un cielo que irá alternando nubes con ratos más abiertos a medida que avance el día. Las temperaturas subirán hasta situarse alrededor de los 30 grados en las horas centrales, con una mínima cercana a los 25 o 26 grados. Será una jornada de calor moderado, sin grandes sobresaltos, pero con ambiente variable. Para quienes tengan que moverse por la ciudad o por el entorno del Camp d’Elx, lo más recomendable será aprovechar la tarde, cuando el cielo tenderá a abrirse más.

Benidorm

En Benidorm, la previsión deja un día bastante distinto al del sur de la provincia. El cielo estará más cubierto, con nubes persistentes durante buena parte de la jornada y temperaturas más contenidas. Los termómetros se quedarán en torno a los 25 o 26 grados en las horas centrales y bajarán hacia los 21 grados al final del día. Será un martes menos caluroso, con sensación más suave junto al mar y sin una subida marcada de temperatura. Para playa, el día no será de sol pleno, pero sí puede resultar agradable si se buscan horas tranquilas y sin calor intenso.

Elda

En Elda, el cielo empezará con más nubes, pero tenderá a abrirse a partir del mediodía. La previsión marca un ambiente de nubes y claros, con temperaturas que rondarán los 24 o 25 grados a primera hora y alcanzarán cerca de 29 grados durante la tarde. No será un día especialmente duro en lo térmico, aunque el calor se notará más en las horas centrales por el carácter interior del municipio. La tarde quedará más despejada y estable, con mejores condiciones para actividades al aire libre una vez pase el tramo más cálido del día.

Torrevieja

En Torrevieja, el martes arrancará con el punto más inestable de las principales ciudades de la provincia. La previsión recoge lluvia débil y chubascos por la mañana, antes de un cielo más cubierto y una tarde con nubosidad abundante. Las temperaturas se mantendrán bastante estables, entre los 26 y los 28 grados, con una noche que seguirá siendo templada junto al mar. No se espera un día frío ni desapacible, pero sí conviene tener en cuenta la posibilidad de algún chaparrón matinal si se sale temprano o se planifica una jornada de playa.

Orihuela

En Orihuela, el cielo estará más cargado durante la mañana, con nubes frecuentes y un ambiente algo pesado, aunque la tarde tenderá a mejorar. Las temperaturas se moverán entre los 24 o 25 grados de mínima y los 30 grados de máxima, por lo que seguirá siendo una jornada cálida en la Vega Baja. La nubosidad ayudará a contener el calor en algunos momentos, pero en las horas centrales la sensación térmica puede ser elevada. El final del día será más abierto, con cielos más despejados y temperaturas aún templadas.

Alcoy

En Alcoy, el martes tendrá un comportamiento más propio del interior: mañana con nubes y claros, ascenso térmico progresivo y posibilidad de algún chubasco por la tarde. La temperatura empezará alrededor de los 22 o 23 grados y podrá subir hasta los 30 o 31 grados en las horas centrales

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Dénia

En Dénia, el día tendrá más nubes al principio y un ambiente más luminoso después, con tramos de sol velado o bruma durante la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 26 grados de primera hora y máximas próximas a los 30 grados, con una noche todavía cálida. Será una jornada típica de final de verano en la Marina Alta: cielo cambiante, humedad junto al mar y calor moderado sin llegar a valores extremos. La tarde puede ser el mejor momento para pasear o acercarse al litoral, siempre con la precaución habitual ante los cambios de viento y nubosidad.