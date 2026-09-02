122 colegios e institutos de la provincia se beneficiarán de los programas de refuerzo en lectura y 103, en matemáticas

122 colegios e institutos de la provincia de Alicante se beneficiarán de los programas de refuerzo en lectura y 103 en matemáticas, según datos de la conselleria de Educación.

De los 122 de competencia lectora, 92 son colegios y 30, institutos. En el caso de competencia matemática se beneficiarán 73 colegios y 30 institutos.

Competencia lectora

La mayoría de colegios que participan en el programa de competencia lectora son de la ciudad de Alicante, con 19 centros; le sigue Orihuela, con 12. Entre los seleccionados de la ciudad de Alicante están el Manjón-Cervantes, el Pedro Duque, el Óscar Esplá y La Condomina.

En cuanto a los institutos, gana Elche con siete centros entre los que están el Pedro Ibarra, el Montserrat Roig o el Severo Ochoa.

Otros colegios e institutos de la provincia son el IES Andreu Sempere de Alcoy, el IES Azorín de Petrer, el CEIP Serra Gelada de Benidorm, o el CEIP Ruperto Chapí de Villena.

Competencia matemática

La mayor parte de los colegios seleccionados para el programa de competencia matemática son de la ciudad de Alicante, con 13 centros, entre los que están el San Roque o el Carlos Arniches.

Mientras que la mayoría de institutos que tendrán este refuerzo son de Elche, con 6 centros, como el Tirant Lo Blanc, el Cayetano Sempere o el Joanot Martorell.

Otros centros de la provincia son el IES Gran Alacant de Santa Pola, el IES La Mola de Novelda, el CEIP La Rectoria de Benimeli o el Virgen de la Salud de Pego.

Recorte de 10 millones

Los programas de refuerzo en matemáticas y lectura para el nuevo curso contarán con 10 millones de euros menos de inversión que el curso pasado. La inversión pasa de 31 millones a 21 respecto al curso pasado. Los centros educativos en los que se implanta el programa aumentan de 486 a 492.

Estos dos programas los financia el Ministerio de Educación. Durante el curso 2025/26 la cifra fue superior porque el ministerio permitió que la partida destinada al curso 2024/25 se pudiera utilizar durante el curso 2025/26, por lo que se sumaron.