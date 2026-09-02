Alicante cierra un verano de récord para el turismo con un 95 % de ocupación en agosto

Alicante sella otro verano de récord en materia turística: el sector cierra el mes de agosto con un "lleno técnico" y también presenta un incremento de la ocupación en los meses de julio y agosto, según los datos de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante.

En concreto, el mes de agosto ha finalizado con un 95 % de ocupación, mientras que en 2025 la cifra fue del 92,60 %. Además, la ciudad se sitúa casi cinco puntos por encima de la media provincial que presentan los alojamientos de la APHA. En el mes de junio la ocupación alcanzó el 91,61 % frente al 86,84 % de 2025, mientras que en julio se pasó del 89 % al 93,62 % en la ciudad.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha asegurado que “los datos son reflejo del gran momento turístico que vive Alicante con una ocupación que ya es elevada todo el año". Según la edil popular "ya no se puede hablar de temporada alta, media y baja porque la política de turismo segmentado que se viene realizando continúa dando sus frutos". A pesar de esta circunstancia, Poquet reconoce que "lógicamente, el verano es un momento crucial para el sector" y el de este 2026 "está siendo tremendamente positivo" para la concejala del PP. .

En la misma línea, la responsable de Turismo ha remarcado que "la rentabilidad de los alojamientos se sitúa al alza". Un dato que, para Poquet, "es muy importante porque es lo que genera riqueza, empleo y bienestar en la ciudad". La concejala ha insistido también en que, en Alicante, "el turismo es la principal fuente de riqueza al ser una actividad que repercute directamente en la hostelería, el comercio y demás sectores relacionados".

Gasto estancado

Pese a ello, tal y como ya ha publicado INFORMACIÓN, el récord turístico que se vive actualmente en toda la Costa Blanca y el conjunto de la Comunidad Valenciana también tiene su punto débil. El aumento en casi un 9 % de la llegada de visitantes internacionales en lo que va de año ha disparado los ingresos del sector hasta niveles nunca vistos hasta la fecha, con un gasto total estimado de 9.870 millones de euros hasta el mes de julio, un 9,4 % más, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

Sin embargo, el problema se encuentra a la hora de desglosar las cifras, cuando se comprueba que el gasto medio por persona apenas ha variado un 0,18 % en el último año y se mantiene en 140 euros diarios. Por tanto, la única vía de crecimiento para el sector es la captación de más y más visitantes, en un modelo que empieza a poner contra las cuerdas los recursos de muchos destinos.

De hecho, el gasto diario por persona de los turistas extranjeros en la Comunidad Valenciana sigue muy por debajo de la media nacional, que alcanza los 202 euros, de los 230 que consiguen en Baleares o de los 225 euros de Cataluña.