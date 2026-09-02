Aparatoso accidente en Alicante: una furgoneta acaba volcada en la avenida Jaime I

Una furgoneta ha acabado volcada este miércoles por la tarde en la avenida Jaime I de Alicante, en el tramo situado entre Rabasa y el barrio de San Agustín.

El accidente se ha producido en una curva cerrada de la propia avenida, un punto donde vecinos de la zona advierten de que muchos vehículos circulan a una velocidad elevada. La furgoneta se ha salido de la vía y ha quedado boca abajo fuera de la calzada.

Hasta el lugar se ha desplazado una grúa para retirar el vehículo tras el siniestro. Por el momento, no han trascendido las causas exactas del accidente ni si se han producido heridos.

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El vuelco ha llamado la atención de los conductores y vecinos que pasaban por la zona, en un tramo de conexión entre barrios donde la seguridad vial vuelve a quedar en el foco por la velocidad con la que circulan algunos vehículos.