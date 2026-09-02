Casa Mediterráneo se queda sin la Conferencia Iberoamericana de Ciencia, que se traslada a Sant Joan d'Alacant

Giro de guion para una cumbre internacional prevista para el mes de octubre en Alicante. El Ministerio de Ciencia, liderado por Diana Morant, también secretaria general del PSPV-PSOE, ha decidido un cambio de ubicación para este acontecimiento, que ya se había anunciado que se celebraría en Casa Mediterráneo, instalaciones ubicadas en Alicante, en la antigua Estación de Murcia, en la zona de Benalúa Sur.

El evento convocado son las tres conferencias iberoamericanas centradas en ciencia, tecnología, innovación y educación superior. En concreto, la VII Conferencia Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación; la IV Conferencia Iberoamericana de Educación Superior; y la II Conferencia Iberoamericana Ministerial. Las fechas fijadas, el 21 y el 22 de octubre, no cambian, pero si la ubicación para una convocatoria que reunirá a ministros del ramo de los 22 países participantes y a rectores de universidades.

Según han informado fuentes del Ministerio de Ciencia, el cambio del lugar que acogerá la cumbre se debe a “razones prácticas”. En documentos oficiales se lee, de hecho, que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologúa, Fecyt, entidad vinculada al ministerio que organiza los actos, fue informada de “un nuevo emplazamiento para la celebración de las reuniones, dado que" el departamento que dirige Morant "ha revisado el enfoque y necesidades de las reuniones ministeriales y ha estimado oportuno reubicar su celebración”.

El emplazamiento definitivo, si no hay más cambios, será el Instituto de Neurociencias de Alicante, centro mixto que comparten el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, ligado al Ministerio) y la Universidad Miguel Hernández, que dispone de su campus para los estudios de Medicina, Farmacia y otros grados en esta misma localización, adyacente al Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant.

“Es un centro de ciencia y entendemos que la naturaleza del evento lo convierte en un mejor lugar”, dicen desde el ministerio. Desde Casa Mediterráneo, entidad que dependiente del Ministerio de Asuntos de Exteriores, su director, Andrés Perelló, se muestra conforme con la decisión, aunque reconoce su preferencia para que su espacio hubiera albergado las jornadas. “Nos hubiera gustado que fuera en Casa Mediterráneo, pero la competencia es del ministerio y si ha habido cambios de criterios de valoración, lo importante es que se celebre en la provincia”, afirma, además de añadir que su institución se queda “abierta a ofrecer cualquier tipo de colaboración”.

Procedimiento

La ministra de Ciencia, Diana Morant, anunció en marzo que las conferencias internacionales del ámbito científico se celebrarían en Alicante. Se trata de un foro que promueve el diálogo y la cooperación en el ámbito citado y también en otras cuestiones como el de la economía, la educación, el medio ambiente y los derechos humanos.

La cita, vinculada a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, ya tuvo la edición anterior en València, en el año 2024, cuando Morant ya ejercía como ministra de Ciencia y también como secretaria general del PSPV. Para celebrarla en Alicante, el lugar elegido para su acogida fue Casa Mediterráneo. En abril de este año se sacó a licitación el concurso para adjudicar la organización a una empresa. En total siete compañías optaron a hacerse cargo de estos servicios por un presupuesto de licitación de 209.288,96 euros, sin incluir impuestos.

La empresa Esatur XXI SLU, con sede en Alicante, fue la mejor valorada en el procedimiento, pero el Comité de Contratación decidió su exclusión por “no disponer de plan de igualdad vigente y debidamente registrado”. En junio se propuso a la empresa Tarsa Com. Serveis de Comunicació i Protocol SL, radicada en Elche, la segunda mejor valorada, para adjudicarle los servicios por un montante global de 180.695 euros, impuestos no incluidos.

Sin embargo, en agosto se firmó la resolución por la que se renunciaba al expediente de contratación y se anulaba, de esta manera, el procedimiento llevado a cabo hasta entonces. Fuentes conocedoras del procedimiento señalan su “complicación” debido a “los recursos presentados por dos de las empresas concursantes”, aunque desde el ministerio no han querido hacer comentarios sobre esta versión.

En la última resolución citada se lee relata también la “imposibilidad de reconducir la licitación mediante una mera modificación”, ya que “la adaptación del contrato al nuevo emplazamiento no puede abordarse como una simple rectificación formal ni como una variación mejor de la ejecución”. La nueva ubicación, por último, no requerirá una nueva adjudicación en tanto que las instalaciones dependen del Ministerio de Ciencia, explican desde esta institución. Y “más allá de contratos puntuales para servicios puntuales”, el grueso de la organización se llevará a cabo a través de trabajadores del propio departamento.