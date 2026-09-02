Educación siembra dudas sobre si subirá el sueldo al profesorado en septiembre como se acordó

La conselleria de Educación, que preside Carmen Ortí, del PP, ha sembrado dudas este miércoles en la primera mesa sectorial del curso sobre si el aumento retributivo pactado en junio con los sindicatos ANPE y CSIF para profesores y maestros se aplicará en septiembre o en octubre.

El sindicato CSIF ha explicado que la Conselleria les ha dicho que la subida podría aplicarse con carácter retroactivo y en octubre se pagarían 150 euros, en lugar de 75. El STEPV, el sindicato mayoritario en el sector, ha afirmado respecto a la misma reunión que el departamento de Ortí no abonará el acuerdo hasta octubre. INFORMACIÓN no ha obtenido respuesta tras preguntar al departamento.

Neutralidad ideológica

El STEPV ha solicitado este miércoles en la mesa sectorial la derogación del artículo que regula la "persecución ideológica del profesorado" antes de empezar los puntos el día, que era la regulación de las bolsas de empleo del maestros y profesores y la adjudicación de destinos para interinos, además de la adjudicación de puestos para el personal docente de enseñanzas no universitarias.

La Generalitat, presidida por Juanfran Pérez Llorca, introdujo a principios de agosto una modificación en el artículo 155 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos en la que establece que la inspección educativa debe "velar por la neutralidad ideológica en los centros, supervisando que las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento, garantizando el respeto al pluralismo y la libertad de conciencia del alumnado y de sus familias, así como sus derechos derivados de la libertad lingüística".

Inspectores accidentales

El STEPV ha criticado en un comunicado que para entrar en la bolsa de inspectores accidentales —docentes que durante un tiempo pasan a trabajar como inspectores cuando no hay suficientes— haya que supera dos pruebas orque "gente con experiencia y conocimiento puede quedarse fuera después de haber prestado servicio durant años". "Proponemos la creación de un grupo de trabajo que estudie con profundidad un nuevo sistema de bolsas."

El STEPV ha trasladado su malestar por las adjudicaciones, porque según explican, hay un número de vacantes que no han podido pedir los profesores porque no se han ofertado hasta ahora. "No son jubilaciones de septiembre ni habilitaciones de última hora", han señalado.