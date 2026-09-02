La escuela de cine y teatro de Alicante que busca nuevos talentos: puertas abiertas y tres plazas gratis de formación

Hay quienes siempre han querido ponerse delante de una cámara. Personas que sueñan con cantar sobre un escenario, que tienen historias que contar y quieren aprender a dirigirlas o quienes todavía no saben que guardan una faceta artística esperando ser descubierta. Los hay en todas partes. Para los que están en Alicante, esta es una muy buena noticia: Cinétika Studio busca nuevos talentos en la provincia.

Esta escuela, con casi dos décadas de experiencia a sus espaldas, abre las puertas de sus dos escuelas este septiembre. Y lo hace con un propósito: descubrir, formar y fomentar el talento creativo, artístico, escénico y audiovisual de los alicantinos.

Cinétika celebra la jornada de puertas abiertas en sus escuelas de Alicante y Mutxamel. / Información

El centro inicia el curso 2026-2027 con una amplia propuesta que incluye interpretación ante la cámara, teatro, teatro musical, técnica vocal y canto, dirección de cine, creación de contenido y hablar en público, con formación para niños, adolescentes y adultos y diferentes recorridos en función de los objetivos de cada alumno.

La oportunidad para entrar en el nuevo curso de Cinétika Studio

Septiembre comienza, además, con dos oportunidades para conocer Cinétika desde dentro. Del 1 al 7 de septiembre se celebra la jornada de puertas abiertas en la escuela de Alicante, situada en el número 19 de la calle San Lorenzo. En el caso de la sede de Cinétika en Mutxamel, esta misma jornada será del 14 al 18 de septiembre.

Es la oportunidad perfecta para quitarse esa espinita y saber si apetece ir más allá

Durante esta iniciativa, quienes tengan curiosidad por alguna de las disciplinas podrán acercarse a la escuela, conocer su metodología y probar una clase antes de decidir si quieren continuar formándose durante el curso. Es la oportunidad perfecta para quitarse esa espinita y saber si apetece ir más allá.

El talento no siempre llega descubierto

Después de 18 años trabajando con artistas, Cinétika explica que parte de una idea sencilla: para buscar talento no hay que fijarse únicamente en quienes ya saben que lo tienen.

Cinétika explica que para buscar talento no hay que fijarse únicamente en quienes ya saben que lo tienen. / Información

“A veces una vocación aparece en la infancia. Otras, en la adolescencia. Y muchas personas llegan a la edad adulta sin haber tenido nunca la oportunidad de ponerse delante de una cámara, subirse a un escenario, cantar, dirigir una escena o desarrollar una idea audiovisual”, explican los responsables de la escuela.

Se puede entrar en Cinétika por hobby o construir una trayectoria oprofesional

Por eso, uno de sus objetivos es generar espacios en los que ese talento pueda aparecer, crecer y encontrar sus propias herramientas. La escuela recibe a personas con motivaciones muy diferentes. Algunas llegan buscando una actividad creativa, una afición o simplemente el placer de actuar, cantar o crear. Otras quieren prepararse para convertirse en actores, actrices, directores o creadores audiovisuales.

La propuesta formativa está diseñada para que ambos caminos sean posibles: se puede entrar en Cinétika por hobby y también construir progresivamente una trayectoria orientada hacia el ámbito profesional.

Una formación en Alicante que crece con el alumno

Para quienes desean avanzar en su formación, Cinétika ofrece diferentes itinerarios y posibilidades de certificación.

Cinétika genera espacios en los que el talento pueda aparecer, crecer y encontrar sus propias herramientas / Información

El centro es centro examinador de Stage School, un sistema europeo de certificación en artes escénicas estructurado por niveles, desde Premier hasta Grado 8, con una progresión comparable, dentro de su ámbito, a la que representan las certificaciones de Cambridge en el aprendizaje del inglés.

Interpretación ante la cámara, dirección de cine, creación de contenido y técnica vocal y canto

Junto a este recorrido, Cinétika desarrolla programas profesionales con titulaciones del Instituto de Competencias Profesionales de Nebrija en diferentes áreas, entre ellas interpretación ante la cámara, dirección de cine, creación de contenido y técnica vocal y canto.

De esta forma, alguien puede llegar simplemente con ganas de probar una disciplina y, si descubre que quiere seguir creciendo, encontrar dentro de la escuela un recorrido formativo progresivo.

Aprender con profesionales que trabajan en la industria

Uno de los pilares del proyecto de Cinétika, aseguran, es mantener la formación conectada con la realidad profesional. El equipo docente de Cinétika combina profesionales titulados específicamente en artes escénicas y audiovisuales con profesionales en activo dentro de la industria, muchos de ellos con más de veinte años de experiencia.

Cinétika es examinador de Stage School, un sistema europeo de certificación en artes escénicas estructurado por niveles. / Información

Esta experiencia llega directamente al aula. Los alumnos trabajan con herramientas y dinámicas vinculadas al mundo profesional: preparación de escenas, interpretación ante la cámara, castings, construcción de personajes, rodajes, dirección y desarrollo de proyectos audiovisuales.

La vinculación de Cinétika con el sector audiovisual no termina en la formación. El proyecto cuenta también con una agencia de representación de actores y actrices, que mantiene al equipo en contacto permanente con castings, productoras y profesionales de la industria.

La búsqueda de talento forma parte de la propia identidad del proyecto. De hecho, muchos actores y actrices que han pasado por las aulas de Cinétika se encuentran actualmente trabajando en series para plataformas, largometrajes nacionales e internacionales, y campañas publicitarias de ámbito nacional e internacional.

Tres becas de tres meses para descubrir nuevos talentos

Coincidiendo con el comienzo de curso, Cinétika ha llevado también a las redes sociales esa búsqueda de nuevos talentos. La escuela mantiene actualmente abierto en Instagram un sorteo de tres becas de formación: tres personas ganarán tres meses de formación gratuita, pudiendo elegir la disciplina en la que desean participar entre las incluidas en la convocatoria y realizarla en Alicante o Mutxamel.

El sorteo estará abierto hasta el 10 de septiembre y pretende llegar especialmente a quienes llevan tiempo pensando en probar una disciplina artística pero todavía no se han decidido a dar el primer paso.

Las escuelas de Cinétika en Alicante y Mutxamel abren sus puertas

Las jornadas de puertas abiertas completan esta invitación a descubrir qué puede haber al otro lado de una primera clase. Del 1 al 7 de septiembre será el turno de Alicante y del 14 al 18 de septiembre el de Mutxamel, donde niños, adolescentes y adultos podrán acercarse a conocer las escuelas y probar diferentes disciplinas.

Muchos actores y actrices que han pasado por Cinétika se encuentran actualmente trabajando en series para plataformas, largometrajes y campañas internacionales. / Información

Cinétika afronta así un nuevo curso manteniendo el propósito que ha acompañado al proyecto durante sus 18 años de trayectoria: buscar nuevos talentos, ayudarles a descubrir aquello que les hace diferentes y contribuir a formar y fomentar el talento creativo, artístico, escénico y audiovisual de Alicante.