El Hospital de Alicante abre una consulta de farmacia exclusiva para acompañar al enfermo de cáncer

El Hospital Doctor Balmis de Alicante ha reforzado la atención a los pacientes de cáncer con una consulta individualizada de Farmacia Hospitalaria concebida para acompañarles durante su tratamiento y ofrecerles un seguimiento más cercano de la medicación.

La iniciativa permite que el paciente disponga de un espacio específico con los profesionales de farmacia para resolver dudas, conocer mejor su tratamiento, recibir educación terapéutica y detectar de forma precoz posibles problemas relacionados con la medicación.

“Ofrecemos una atención más cercana basada en la escucha activa, la educación terapéutica y el seguimiento proactivo de tratamientos”, explica la jefa del Servicio de Farmacia del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, la doctora Amparo Talens.

Necesidades

El objetivo es que la atención farmacéutica vaya más allá de la simple dispensación de medicamentos. En el caso de los pacientes oncológicos, el seguimiento individualizado permite adaptar la información a las necesidades de cada persona y favorecer que el tratamiento se siga correctamente.

La consulta forma parte del plan estratégico de humanización desarrollado por el Servicio de Farmacia, que acaba de obtener la Certificación Humans de Servicios de Farmacia Hospitalaria, otorgada por la Fundación Humans en colaboración con Sandoz.

El Servicio de Farmacia del Doctor Balmis ha conseguido el Grado B+, con una puntuación del 74%, una calificación que reconoce el avance en la incorporación de medidas de humanización y atención centrada en el paciente.

El equipo de farmacia hospitalaria del Doctor Balmis de Alicante ha sido acreditado por su buen hacer / INFORMACIÓN

Más seguimiento y menos esperas

La consulta individualizada para pacientes oncológicos se integra en un modelo que incorpora también otras medidas destinadas a hacer más accesible la atención farmacéutica.

Una de ellas es el punto ágil de atención farmacéutica, que permite realizar una valoración telefónica antes de la visita al hospital. Los profesionales pueden comprobar la situación del paciente, detectar posibles incidencias, valorar la adherencia al tratamiento y anticipar sus necesidades.

Este sistema nos permite preparar previamente la medicación y reducir los tiempos de espera Amparo Talens — Jefa del servicio de Farmacia del Hospital General de Alicante

“Este sistema nos permite preparar previamente la medicación y reducir los tiempos de espera, optimizando la atención que reciben los pacientes”, señala Talens.

El servicio también ha consolidado la telefarmacia, especialmente útil para personas que tienen dificultades para desplazarse hasta el hospital. A través de este sistema se facilita el acceso a los tratamientos y se mantiene el seguimiento farmacéutico, reforzando la continuidad asistencial.

Un modelo que pone al paciente en el centro

El plan de humanización está liderado por Amparo Talens y coordinado por la farmacéutica adjunta Ángela Pascual, responsable de Humanización del Servicio de Farmacia.

El modelo se apoya además en la coordinación con otros servicios hospitalarios, Atención Primaria y diferentes profesionales sanitarios para ofrecer una atención integral a pacientes con patologías complejas.

La apuesta por una atención farmacéutica más cercana también ha sido reconocida recientemente. En junio, Amparo Talens recibió el Premio Extraordinario del Máster de Gestión Sanitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche por el proyecto "Telefarmacia Humanizada: Plan Estratégico para la mejora de la experiencia del paciente"-

Para Talens, la certificación supone el reconocimiento al trabajo de todo el equipo para transformar la atención farmacéutica mediante “la escucha activa, la personalización y la corresponsabilidad del paciente en su tratamiento”.

El objetivo final es avanzar hacia una farmacia hospitalaria más cercana, accesible y flexible, especialmente para pacientes que, como los oncológicos, necesitan un acompañamiento continuado durante un proceso terapéutico complejo.