Llorca se niega a retirar la subvención a la Cámara de Comercio de Alicante pese a la ilegalidad en la construcción de la nueva sede

No habrá cambios. Es lo que ha asegurado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sobre la subvención prevista en el presupuesto autonómico de 1,5 millones de euros de la Conselleria de Hacienda a la Cámara de Comercio de Alicante para las obras de la nueva sede ubicada en el puerto de Alicante, en el edificio de Panoramis.

El pasado 6 de agosto el Ayuntamiento hizo público que obligaba a la empresa propietaria del inmueble a derribar la planta añadida, construida de manera ilegal, para construir la nueva sede de la entidad cameral. En concreto, la Concejalía de Urbanismo, liderada por Antonio Peral (PP), condicionó la licencia de la obra a la demolición de la planta construida sin permiso municipal.

Una infracción que no cambia los planes del Consell respecto a la financiación de los trabajos de construcción. El presidente de la Generalitat ha sido cuestionado este miércoles por INFORMACIÓN, en una visita oficial a la localidad de Agost, sobre si la restitución de la legalidad en el edificio, impuesta por el Ayuntamiento de Alicante después de que la Cámara llevara a cabo las obras sin licencia, condicionará la subvención prevista por la Generalitat para estos trabajos.

“Son cuestiones diferentes”, ha contestado Llorca, que asegura que mantendrá la subvención. “Tenemos un compromiso firme con todas las cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana porque ayudan mucho al sector empresarial y las consideramos clave en el desarrollo empresarial e inversor”, ha respondido, apuntando también que “las cuestiones de disciplina urbanística corresponden a cada ayuntamiento”.

Respecto a si el millón y medio de euros previsto podría destinarse “a otros fondos”, el jefe del Consell ha negado esta posibilidad. “Los fondos que se destinen se destinarán a los fines que estén creados”. Según argumenta, “no se trata de eliminar fondos para las cámaras de comercio porque haya una supuesta infracción: son dos cosas diferentes”, y vincula la inyección económica a la voluntad de “fomentar las empresas y la inversión en la Comunidad Valenciana”.

Contexto

El pasado 6 de agosto el Ayuntamiento de Alicante obligó a Digital Corner, la empresa propietaria, a derribar la planta ilegal de la nueva sede de la Cámara de Comercio. Lo hizo a través de la concesión de la licencia de obra mayor por parte de la Concejalía de Urbanismo para culminar la reforma en un año a condición de derribar la planta adicional levantada sin licencia en parte de los antiguos cines.

En abril de 2025 INFORMACIÓN desveló que la nueva sede de la Cámara de Comercio se estaba construyendo sin licencia, lo que desembocó en la paralización de los trabajos. Cabe recordar que el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, conserva su plaza como director gerente de la entidad, cargo que ocupó entre 2009 y 2019, cuando pasó a presidir la Diputación de Alicante. El presidente de la Cámara, Carlos Baño, ha hecho pública la amistad que les une a ambos, y le ha llegado a definir como su “hermano”.

De hecho, cuando Mazón presidía de la Generalitat, cargo que abandonó en noviembre de 2025, desde la Conselleria de Hacienda, liderado entonces por Ruth Merino (actualmente la dirige el conseller José Antonio Rovira), indicó que el convenio con la cámara preservaba esa aportación económica. Todo pese a los informes negativos de la propia Conselleria, que reflejaban las anomalías en la construcción de la nueva sede en el puerto y que obviaba las diferentes exigencias del Ayuntamiento de Alicante para obtener la licencia.