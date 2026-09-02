El MARQ refuerza su seguridad y estudia mejoras tras el robo del Tesoro de Villena

En alerta tras el robo del Tesoro de Villena. El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), dependiente de la Diputación, ha reforzado su seguridad ante el suceso registrado en el Museo de Villena (MUVI) el pasado jueves y la exposición que alberga actualmente, de un tesoro de Colombia, según han confirmado fuentes de la Institución Provincial. Así, se ha comprobado que todo funciona correctamente en unas medidas que ya son de por sí "muy elevadas", y se han redoblado, aunque de cualquier forma se estudia ya su mejora.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha manifestado este miércoles tras el pleno que ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre el asalto, que "me consta que el propio MARQ, a raíz de lo que ha sucedido en nuestra ciudad, ha reforzado las medidas de seguridad para unas piezas que tiene depositadas allí. Creo que son de Colombia, unas piezas de un tesoro".

Me consta que el propio MARQ, a raíz de lo que ha sucedido en nuestra ciudad, ha reforzado las medidas de seguridad para unas piezas que tiene depositadas allí Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

"Por tanto, esto nos indica que el propio MARQ, un museo que está financiado por la Diputación de Alicante y por la Generalitat Valenciana, tenía las mismas o menos medidas de seguridad que el Museo de Villena. Yo no voy a entrar, pero cuando se ha reforzado es porque no era nivel 4, desde luego, y dudo que ahora sea", ha señalado Cerdán.

Y el concejal de Patrimonio, Javier Martínez, ha señalado que el nivel de certificación de seguridad del MUVI es de nivel 3, siendo el nivel 4 el reservado para instalaciones militares o nucleares.

Por su parte, desde la Diputación fuentes oficiales han declinado, por motivos de seguridad, dar cualquier información sobre este tema ni confirmar el refuerzo. Y otras fuentes de la Institución Provincial han apuntado que lo que se ha hecho, tras el suceso y el aviso de la Generalitat sobre el aumento de este tipo de asaltos a instituciones museísticas, es revisar todas las instalaciones y medidas de seguridad, comprobándose que todo funciona correctamente y siendo reforzadas.

Las comunidades indígenas de Colombia descubren y valoran la nueva exposición del MARQ / Rafa Arjones

Así, han destacado que las medidas existentes son "muy buenas", aunque de cualquier forma se estudia mejoras, ya que es un tema en el que se trabaja de forma permanente. Y han puntualizado que tanto el MARQ como sus yacimientos arqueológicos tiene vigilancia física las 24 horas, algo con lo que no contaba el Tesoro de Villena.

Museo del Oro de Bogotá

Además de las colecciones permanentes que alberga el Museo Arqueológico de Alicante, desde el pasado junio cuenta con una nueva muestra internacional sobre los enigmas de las comunidades indígenas de Colombia, donde los objetos de oro conforman el punto central de la propuesta única. Se trata del mayor préstamo procedente del Museo del Oro de Bogotá a un museo español en años, con piezas que se presentan por primera vez en nuestro país.

El MARQ inaugura la muestra "El oro y el universo", que se podrá visitar hasta mayo de 2027 / INFORMACIÓN

La exposición, que estará en Alicante hasta mayo de 2027, cuenta con 291 objetos arqueológicos de las colecciones del Museo del Oro de Bogotá, entre ellos 157 de oro, así como creaciones de comunidades indígenas actuales, seleccionados específicamente para la ocasión.

Entre el compendio expositivo destacarán máscaras, pendientes y pectorales, seres híbridos como los reconocidos humanos-murciélago o chamanes en vuelo. Estos objetos son únicos y excepcionales por su diseño y, pero también por el importante papel que cumplieron para asegurar la preservación del mundo. Igualmente relevantes son las creaciones en cerámica y piedra, de entre las que sobresale una amplia diversidad de figuras de plantas y animales, algunos amenazados hoy por la destrucción de sus ecosistemas.