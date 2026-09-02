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Movilización multitudinaria en Alicante a favor de Ceuta y con insultos contra Pedro Sánchez: “Queremos una respuesta a la altura”

Miles de personas abarrotan la plaza del Ayuntamiento y las calles adyacentes en un acto en el que han participado representantes del PP y de Vox, con el alcalde Luis Barcala en primera línea

Miles de personas llenan Alicante en apoyo a Ceuta y contra la gestión de Sánchez

Miles de personas llenan Alicante en apoyo a Ceuta y contra la gestión de Sánchez

Miles de personas llenan Alicante en apoyo a Ceuta y contra la gestión de Sánchez / Rafa Arjones

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Alicante

Defender a Ceuta y a Melilla es defender nuestra seguridad y nuestra convivencia”. Ha sido una de las consignas repetidas desde el escenario al que han subido personas con origen ceutí residentes en Alicante en la concentración convocada en la plaza del Ayuntamiento por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha tenido réplicas en diversas localidades del país.

Concentración en solidaridad con Ceuta ante el Ayuntamiento de Alicante

Concentración en solidaridad con Ceuta ante el Ayuntamiento de Alicante

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Concentración en solidaridad con Ceuta ante el Ayuntamiento de Alicante / Rafa Arjones

El acto, que ha contado con el apoyo del gobierno local con su alcalde, Luis Barcala, al frente junto con la mayoría de sus concejales (del PP) y también con la presencia de representantes de Vox, se ha caracterizado por la insistencia de buena parte del público en pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también ha sido constantemente insultado.

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