Las peticiones de ayuda en Alicante por ideas suicidas se disparan en verano con más del doble de llamadas al 024 y al Teléfono de la Esperanza

El verano, asociado habitualmente al descanso, las vacaciones y el ocio, puede convertirse en un periodo especialmente complicado para las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad psicológica. En la provincia de Alicante las peticiones de ayuda relacionadas con conducta o ideas suicidas se duplicaron en julio respecto a la media registrada durante el resto del año, un repunte que coincide con un periodo en el que cambian las rutinas, aumentan las horas libres y también las temperaturas: el calor es, según los psicólogos, un detonante del empeoramiento de la salud mental para las personas más vulnerables. El 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

El repunte del verano se refleja en las estadísticas. La línea 024 de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad recibió del 1 al 31 de julio un total de 15.400 llamadas en todo el país, y de ellas el 5,1 % fueron desde la provincia de Alicante, en total 785, frente a las 362 registradas en enero, es decir, más del doble. Además, la provincia es una de las que más pide ayuda, tras la Comunidad de Madrid, Barcelona, Valencia y Granada. Por grupo de edad, el mayor porcentaje de llamadas atendidas fue la franja entre 55 y 59 años; seguida de 45 a 49 años, aunque es de reseñar los valores entre 15 y 29 años, y que hay un 2,2 % de llamadas de niños y niñas de 10 a 14 años.

El chat se ha convertido en el canal principal de comunicación para jóvenes y niños: hay un 10,3 % de menores de 10 a 14 años que pide ayuda por esta vía

Por chat

El chat es otro medio por el que cada vez más personas contactan con el 024, sobre todo jóvenes. En julio se dieron 6.269 respuestas de chats en línea, de ellas el 4,2 % en la provincia de Alicante, es decir, 271. El grupo de edad entre los 15 y 19 años es el que registra un mayor uso del chat, el 25,6 %. Y un 11,3 de los que escriben tienen de 10 a 14 años.

Los psicólogos del Teléfono de la Esperanza de Alicante confirman el repunte en verano. Durante todo el año han atendido 6.458 peticiones de ayuda en la provincia, de las que 113 presentaban contenido suicida. Pero el comportamiento registrado en julio llama especialmente la atención y pone el foco en qué factores pueden estar detrás de este incremento, puesto que las llamadas ese mes han sido también el doble de las habituales. El teléfono continúa siendo el principal canal utilizado por los mayores de 35 años, que representan el 71,67% de las personas atendidas por esta vía. Mientras tanto, el Chat de la Esperanza ha aumentado su uso un 32,64%, consolidándose como una herramienta especialmente utilizada por la población joven.

Las vacaciones acentúan el malestar

El psicólogo alicantino David López apunta a varios elementos que pueden coincidir durante los meses de verano y aumentar el malestar de determinadas personas, es decir, un repunte que es multifactorial. Uno de ellos es precisamente la ruptura de las rutinas habituales. «En verano hay mucha gente que tiene vacaciones o cambia un poco los hábitos, las estructuras y la dinámica del día a día», explica. Para algunas personas, disponer de más tiempo libre puede no significar necesariamente sentirse mejor.

«La gente puede tener mucho más tiempo sin estar ocupada y, en personas que tienen problemas, el malestar se puede agudizar porque no tienen distracciones y están mucho más enfocadas en sus problemas», señala López. En ese contexto, «ese tipo de ideas suicidas se puede ir asentando más».

Gráfica del Teléfono de la Esperanza de Alicante que refleja el pico de llamadas sobre suicidio en julio / INFORMACIÓN

El calor también pesa

A la alteración de las rutinas se suma otro factor característico del verano: las altas temperaturas. El calor intenso puede afectar especialmente a personas que ya presentan una determinada vulnerabilidad psicológica.

«Cada vez hace más calor y las temperaturas altas pueden agravar determinados trastornos en personas con ciertas vulnerabilidades o problemáticas psicológicas», explica el psicólogo.

Cada vez hace más calor y las temperaturas altas pueden agravar determinados trastornos en personas con ciertas vulnerabilidades o problemáticas psicológicas David López — Psicólogo de Alicante

El calor también puede alterar uno de los pilares fundamentales del bienestar emocional: el sueño. Las noches tropicales y las dificultades para descansar pueden incrementar el cansancio y empeorar determinados estados psicológicos.

«La alteración del sueño por este tipo de clima o de calor también puede estar agudizando el insomnio». Y dormir peor, añade, puede repercutir sobre «cualquier estado anímico, cualquier estado de ansiedad o problema psicológico».

El verano puede generar además una paradoja: mientras para unos supone más vida social, para otros significa más horas de soledad. «Puede aparecer un sentimiento mayor de soledad, más tiempo libre, más tiempo solo, una soledad que en mucha gente es obligada o forzada», señala López. Una situación que puede resultar especialmente difícil cuando ya existe un problema psicológico previo.

La modificación de los horarios también cambia la convivencia familiar y de pareja. Pasar muchas más horas juntos puede ser positivo, pero también puede intensificar conflictos cuando existen problemas previos.

«Si hay problemas en ese contexto de pareja o familiar, evidentemente puede haber más probabilidad de discusiones, de agobio o de presión», explica el psicólogo.

Llamadas al 024 de atención a la conducta suicida por edades (datos estatales) / INFORMACIÓN

Alcohol, drogas e impulsividad

A estos factores se añade otro elemento propio de los meses de verano: el aumento de las salidas y del consumo de alcohol y otras drogas, lo que puede generar una mayor impulsividad y una desinhibición. En personas que ya atraviesan una situación de vulnerabilidad, esa combinación puede dificultar el control de determinadas conductas y pensamientos.

El fenómeno observado en Alicante se produce además en un contexto nacional de incremento de las peticiones relacionadas con conducta suicida. Durante el primer semestre de 2026, el Teléfono de la Esperanza recibió en todo el Estado 87.623 peticiones de ayuda, una cifra estable respecto al mismo periodo del año anterior. Pero dentro de ese conjunto, las demandas relacionadas con conducta suicida crecieron un 10,6% respecto a 2025.

La salud mental en el trabajo Dentro de las actividades previstas por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Teléfono de la Esperanza de Alicante celebrará el 10 de septiembre, de 17.00 a 20.00 horas, la jornada «Salud mental en el trabajo: impulsando organizaciones que cuidan la vida», en la sede de la Universidad Permanente de la UA, en la avenida Ramón y Cajal, 4. La jornada abordará la salud mental en los entornos laborales, el estrés, los riesgos psicosociales y la prevención del suicidio, con la participación de profesionales como Marina Martínez Contreras, Cristina López-Tello Aroca, Fernando Blasco Prats y Germán Ricardo, director del Teléfono de la Esperanza de Alicante. La campaña pretende que las señales no pasen desapercibidas. Porque detrás de una llamada puede haber una persona que no encuentra salida y que, precisamente en ese momento, necesita que alguien pregunte, escuche y acompañe.

Conversaciones por chat con el 024 de atención a la conducta suicida por edades (datos estatales) / INFORMACIÓN

«Cuando solo ves… NADA»

El Teléfono de la Esperanza, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ha lanzado la campaña «Cuando solo ves… NADA».

El objetivo es poner el foco tanto en la persona que atraviesa una crisis como en su entorno. Cuando el sufrimiento se intensifica, explica la organización, puede resultar cada vez más difícil imaginar alternativas. Y quienes rodean a esa persona tampoco siempre detectan lo que está ocurriendo.

La psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza, Aurelia González, advierte de la importancia de intervenir cuanto antes y de no dejarse llevar por determinados mitos.

Prevenir el suicidio no consiste en actuar sólo en el momento de emergencia, sino que implica construir una cultura donde hablar del sufrimiento sea posible. Aurelia González — Psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza

La entidad recuerda que hablar del suicidio no incita a hacerlo, que una tentativa no debe interpretarse simplemente como una llamada de atención y que una crisis suicida no es una situación en la que únicamente puedan intervenir los profesionales.

Los últimos datos provisionales del INE señalan que en 2025 fallecieron por suicidio 3.808 personas en España, 2.784 hombres y 1.024 mujeres. Son 145 menos que en 2024, cuando se registraron 3.953 fallecimientos, un descenso del 3,7%.

El Teléfono de la Esperanza insiste, no obstante, en que las cifras de mortalidad solo muestran una parte de la realidad y que la prevención debe actuar también sobre las personas que atraviesan crisis o presentan pensamientos suicidas sin que estos lleguen necesariamente a convertirse en un intento.