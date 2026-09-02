Sanidad abre la puerta a revisar la ratio de enfermeras por paciente en la provincia de Alicante

La sanidad de la Comunidad Valenciana se prepara para poner bajo la lupa las necesidades reales de personal de enfermería. La Conselleria de Sanidad ha constituido el nuevo Comité de Cuidados de Enfermería, un órgano técnico que tendrá entre sus principales cometidos analizar el modelo actual de cuidados y plantear criterios para dimensionar las plantillas y mejorar las ratios de enfermeras en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Porque si ya es baja a nivel autonómico, la ratio en Alicante es de las más bajas de España.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha mantenido una reunión con el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA), Juan José Tirado, para definir las líneas de trabajo de este comité, constituido el pasado mes de agosto. En el encuentro también han participado la secretaria autonómica de Sanidad, Asunción Perales, y la coordinadora del órgano, Patricia Joli.

Recursos humanos

La creación de este comité supone que la organización de los cuidados de enfermería contará con un órgano específico encargado de estudiar las necesidades del sistema y formular propuestas. Entre sus funciones figura expresamente la elaboración de una propuesta de criterios técnicos para el dimensionamiento de los recursos humanos, así como la elaboración y seguimiento de propuestas sobre ratios de personal de enfermería.

Esto permitirá analizar no solo cuántos profesionales hay actualmente, sino también qué recursos serían necesarios en función de las características de cada ámbito asistencial y de las necesidades de los pacientes.

El comité también podrá asesorar a la conselleria en la planificación y gestión de los recursos humanos, además de proponer indicadores de calidad y seguridad relacionados con los cuidados enfermeros y emitir informes técnicos cuando sean solicitados por la Secretaría Autonómica de Sanidad.

Un momento de la reunión del conseller con el representante del Consejo de Colegios de Enfermería de la Comunidad / INFORMACIÓN

Alicante, dentro del nuevo órgano

El nuevo organismo dependerá directamente de la Secretaría Autonómica de Sanidad, bajo la coordinación del Servicio de Coordinación e Integración Sociosanitaria de la Conselleria. Está integrado también por ocho vocales entre los que se encuentran profesionales en representación de Atención Primaria y Hospitalaria de las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI) de València, Castellón y Alicante, La intención es incorporar al análisis la experiencia de los profesionales que trabajan directamente con los pacientes en los diferentes niveles asistenciales.

El envejecimiento de la población y el incremento de la cronicidad son precisamente dos de los factores que han llevado a Sanidad a plantear la necesidad de revisar el modelo de cuidados. Cada vez hay más pacientes que requieren seguimiento continuado, atención domiciliaria, control de enfermedades crónicas y cuidados durante periodos prolongados.

Cuidados seguros

"La atención de enfermería es pieza fundamental en la prevención, atención y mejora de la calidad de vida de las personas", ha señalado el conseller, que ha defendido la necesidad de establecer líneas de colaboración con los profesionales para garantizar unos "cuidados seguros, equitativos y basados en la evidencia científica".

El Comité de Cuidados dependerá directamente de la Secretaría Autonómica de Sanidad y estará coordinado por el Servicio de Coordinación e Integración Sociosanitaria. Estará integrado por ocho vocales y reunirá a profesionales de diferentes ámbitos asistenciales.

Su trabajo permitirá, en definitiva, poner cifras y criterios técnicos a una de las cuestiones que más condicionan la atención sanitaria: cuántas enfermeras necesita realmente cada servicio y cómo deben organizarse las plantillas.