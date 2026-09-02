Cambio de tiempo en Alicante: último día de respiro antes de que vuelvan a subir las temperaturas

La provincia de Alicante afronta este miércoles 2 de septiembre una jornada marcada por el ambiente veraniego, aunque con más nubosidad que en días anteriores en algunos puntos. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el cielo presentará intervalos nubosos, con una evolución de las nubes a lo largo de las horas y sin que se descarte algún episodio puntual de inestabilidad.

Con el avance de la mañana aumentará la presencia de nubes aunque las temperaturas seguirán siendo propias del verano. El calor continuará presente durante las horas centrales, aunque la mayor nubosidad puede impedir que los termómetros se disparen, algo que sí se prevé para el final de semana. En las zonas costeras, además, la elevada humedad volverá a incrementar la sensación de bochorno.

Alicante

En Alicante capital, la jornada de este miércoles comenzará con cielos despejados o poco nubosos, aunque la nubosidad aumentará durante la mañana y dejará momentos de cielo cubierto alrededor del mediodía. A partir de primera hora de la tarde volverán a abrirse claros hasta quedar un cielo prácticamente despejado durante el resto del día. El viento soplará principalmente de componente este, con algo más de intensidad en las horas centrales, mientras que el ambiente seguirá siendo cálido y plenamente veraniego.

Elche

En Elche habrá cielo despejado y calor, sin previsión de lluvias durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 33 de máxima, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 37 grados en las horas centrales. El viento soplará flojo del este y el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego.

Benidorm

En Benidorm el tiempo se presenta con cielos despejados durante toda la jornada y sin previsión de lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 23 grados de mínima y los 30 de máxima, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 33 grados en las horas centrales. El viento soplará flojo del este y nordeste, mientras que la humedad será elevada, especialmente a última hora del día.

Elda

En Elda dominará el cielo despejado y no se esperan lluvias durante la jornada. Las temperaturas se moverán entre los 19 grados de mínima y los 34 de máxima, con una sensación térmica que puede alcanzar los 36 grados en las horas centrales. El viento soplará flojo a moderado, principalmente de componente sur y sureste, en un día marcado por el calor intenso en el interior de Alicante.

Torrevieja

En Torrevieja predominarán los cielos poco nubosos durante buena parte del día, que quedarán despejados hacia la tarde-noche, y no se esperan lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 30 de máxima, aunque la elevada humedad hará que la sensación térmica pueda alcanzar los 35 grados. El viento soplará de componente este, con intensidad moderada en algunos momentos.

Orihuela

Orihuela tendrá el cielo despejado y ausencia de lluvias durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 33 de máxima, con una sensación térmica que puede alcanzar los 36 grados en las horas centrales. El viento soplará principalmente de componente este y el calor irá ganando protagonismo conforme avance el día.

Alcoy

En Alcoy, este miércoles comenzará con cielos despejados, aunque durante la tarde aumentará la nubosidad y hacia el final del día podrían aparecer bancos de niebla. La probabilidad de lluvia será baja y las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 34 de máxima. El viento soplará flojo, principalmente de componente norte y nordeste.

Noticias relacionadas

Dénia

En Dénia el tiempo alternará momentos de cielo nuboso con amplios claros, especialmente durante las horas centrales, y no se esperan lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 31 de máxima, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 34 grados. El viento soplará flojo de componente este en una jornada marcada también por una humedad elevada.