El tiempo en Alicante este sábado: el calor no da tregua en el primer fin de semana de septiembre

La provincia de Alicante afronta este sábado 5 de septiembre una jornada marcada por el ambiente veraniego, en el que las temperaturas volverán a subir. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el cielo estará bastante despejado, con una evolución de las nubes a lo largo de las horas y sin que se descarte algún episodio puntual de inestabilidad.

El calor continuará presente durante las horas centrales, aunque se extenderá durante gran parte del día. Las temperaturas sí que bajarán con la llegada de la noche, cuando se podría bajar de los 20ºC.

Alicante

En Alicante capital, la jornada de este sábado presentará cielos despejados o poco nubosos. Se despejarán completamente con el paso de las horas. El viento soplará principalmente de componente este, con algo más de intensidad en las horas centrales, mientras que el ambiente seguirá siendo cálido y plenamente veraniego. Las temperaturas irán entre las 33 y los 23ºC.

Elche

En Elche habrá cielo despejado y calor, sin previsión de lluvias durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 35 de máxima, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 37 grados en las horas centrales. El viento soplará flojo del este y el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego.

Benidorm

En Benidorm el tiempo se presenta con cielos despejados durante toda la jornada y sin previsión de lluvias. Las temperaturas se moverán entre los 24 grados de mínima y los 31 de máxima, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 33 grados en las horas centrales. El viento soplará flojo del sur y este, mientras que la humedad será elevada, especialmente a última hora del día.

Elda

En Elda dominará el cielo despejado y no se esperan lluvias durante la jornada. Las temperaturas se moverán entre los 20 grados de mínima y los 36 de máxima, con una sensación térmica que puede alcanzar los 38 grados en las horas centrales. El viento soplará flojo a moderado, principalmente de componente sur y sureste, en un día marcado por el calor intenso en el interior de Alicante.

Torrevieja

En Torrevieja predominarán los cielos poco nubosos durante buena parte del día, que quedarán despejados hacia la tarde-noche, y no se esperan lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 30 de máxima, aunque la elevada humedad hará que la sensación térmica pueda alcanzar los 35 grados. El viento soplará de componente este, con intensidad moderada en algunos momentos.

Orihuela

Orihuela tendrá el cielo despejado y ausencia de lluvias durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 36 de máxima, con una sensación térmica que puede alcanzar los 38 grados en las horas centrales. El viento soplará principalmente de componente este y el calor irá ganando protagonismo conforme avance el día.

Alcoy

En Alcoy, este sábado comenzará con cielos despejados. La probabilidad de lluvia será nula y las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 35 de máxima. El viento soplará flojo, principalmente de componente sur y sureste.

Noticias relacionadas

Dénia

En Dénia el tiempo alternará momentos de cielo nuboso con amplios claros, especialmente durante las horas centrales, y no se esperan lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 32 de máxima, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 34 grados. El viento soplará flojo de componente este en una jornada marcada también por una humedad elevada.