Vox plantea desde el Ayuntamiento de Alicante que el Gobierno “exija a Marruecos una declaración de respeto a la soberanía” española

La crisis de Ceuta sigue sirviendo como munición en el ámbito político. Este miércoles el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado el registro de una moción en la que se insta al Gobierno de España a realizar varios pasos que afectarían las relaciones del país con Marruecos a raíz de la llegada masiva de migrantes el pasado 30 de julio a la ciudad autónoma de Ceuta.

En concreto, la formación de ultraderecha solicita “una respuesta firme ante la invasión y las recientes reivindicaciones territoriales” emitidas desde este país. Se refieren, en este aspecto, al ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que “reivindicaba supuestos derechos históricos y geográficos sobre ambas ciudades”, en referencia a Ceuta y Melilla; así como “las manifestaciones del ministro Ahmed Toufiq, en las que se calificaron territorios españoles como territorios ocupados”.

Según Vox, declaraciones de este tipo “no son hechos aislados”, porque creen que “afectan directamente a la soberanía e integridad territorial española”. Por eso, plantean una serie de medidas como “convocar al embajador de Marruecos en España y llamar a consultas al embajador español en Rabat, contemplando, si persisten las reivindicaciones y los ataques, la retirada del embajador español y la declaración de persona non grata y expulsión del embajador marroquí”.

A su vez, los ultras instan al Gobierno de España “a promover la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos” mientras el último país no realice “una declaración inequívoca de respeto a la soberanía española y no coopere activamente en la readmisión de nacionales marroquíes cuyo retorno haya sido acordado por las autoridades españolas”.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Carmen Robledillo, cree que “el Gobierno de España debe abandonar cualquier política de ambigüedad y defender con firmeza las fronteras”. La moción se debatirá en el próximo pleno ordinario, previsto para el 24 de septiembre.